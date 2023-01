Danke an die Bäuerinnen und Bauern

Pernkopf/Dammerer: Dankbarkeit und faire Bedingungen für unsere bäuerlichen Familien

St.Pölten (OTS) - Der Internationale Dankeschön-Tag findet seit 1994 jährlich am 11. Jänner statt und steht ganz im Zeichen der Dankbarkeit. Als NÖ Bauernbundvertreter nutzen Obmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Silke Dammerer, Landtagswahlspitzenkandidatin im Bezirk Melk, die Gelegenheit und sagen Danke an die bäuerlichen Familien im Land für ihre großartigen Leistungen für unsere Lebensmittel.

„Die Krisen der vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass es die Bäuerinnen und Bauern sind, die für volle Regale und für Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln sorgen. Es ist nicht selbstverständlich, dass alles für das tägliche Brot direkt von unseren Bäuerinnen und Bauern vor unserer Haustür hergestellt werden kann. Diese starke Landwirtschaft gibt Sicherheit und schafft Unabhängigkeit vom Weltmarkt“, zeigt Pernkopf klar auf, dass die Leistung der 37400 bäuerlichen Betriebe direkten Einfluss auf das Leben der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher hat.

Einzigartiges Angebot im Agrarbundesland Nummer 1

Dammerer, Bäuerin aus Ybbs, gibt einen Einblick in ihren Arbeitsalltag: „Versorgungssicherheit kann nur in einer Partnerschaft und in einem Schulterschluss mit den bäuerlichen Betrieben garantiert werden. Für die Handelsketten bedeutet das einen Umgang auf Augenhöhe mit fairen Preisen für die Erzeuger und für die Konsumenten stellen wir Bäuerinnen und Bauern in unseren Direktvermarktungsladen im ganzen Land ein einzigartiges Angebot an hochwertigen, regionalen und saisonalen Lebensmitteln zusammen, das unsere Kundinnen und Kunden jedes Mal aufs Neue begeistert.“

In Niederösterreich wird knapp die Hälfte der gesamten österreichischen Getreideernte eingefahren. Über 900.000 Tonnen Getreide werden auf fast 200.000 Hektar Anbaufläche geerntet. In Österreich sind es heuer 1,8 Millionen Tonnen. Noch deutlicher wird die niederösterreichische Leistung bei den Erdäpfeln. Insgesamt werden rund 700.000 Tonnen Erdäpfel in Österreich geerntet, 80 Prozent kommen davon aus Niederösterreich. Ähnlich sieht es bei der Zuckerrübe mit einem blau-gelben Anteil von 70 Prozent oder bei Zwiebeln mit über 90 Prozent aus. Bei der Milch stammt jeder fünfte Liter aus Niederösterreich.

„Wer sich an 365 Tagen im Jahr auf den Feldern und in den Ställen Niederösterreichs für unsere Lebensmittel einsetzt, verdient unseren Dank und Anerkennung. Und vor allem verdienen sich unsere Bäuerinnen und Bauern gute und faire Arbeitsbedingungen. Dafür können wir alle gemeinsam am 29. Jänner bei der Landtagswahl sorgen“, so Pernkopf und Dammerer abschließend.

