VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Keine Diskussionen mit Straftätern!

Widerrechtliche Handlungen, Blockade-Tourismus und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Wiener Volkspartei fordert entschlossenes Vorgehen gegen Klima-Kleber

Wien (OTS) - Für diese Woche kündigten selbsternannte „Klima-Aktivisten“ an, an allen Tagen den morgendlichen Verkehr in Wien völlig lahmlegen zu wollen. Besonders die Menschen aus dem Norden Wiens wurden heute von diesen Gruppierungen drangsaliert. Wegen Klebeaktionen hatten sie keine Möglichkeit in die Stadt zu kommen, auch Ausweichrouten waren überlastet. „Diese Personen fordern Tempo 100 auf den Autobahnen, haben Fantasien von CO2-Ersparnissen, aber die CO2-Immissionen aufgrund der kilometerlangen Staus durch ihre Blockaden nehmen sie in Kauf. Aktionen wie diese produzieren nur noch mehr Feinstaub und schüren zusätzlich Hass und Gewalt“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Neue strafrechtliche Dimension der Aktionen

Zusätzlich machten sie sich an fremden Autos zu schaffen, indem sie Radmuttern lockerten und willkürlich Luft aus Autoreifen ließen. „Durch diese mutwillige Sabotage können Menschen lebensgefährlich verletzt werden. Diese Aktionen erreichen eine völlig neue strafrechtlich relevante Dimension und haben gar nichts mehr mit Klimaschutz zu tun. Sie wirken mehr wie eine Beschäftigungstherapie für Menschen, denen es offenbar überhaupt nicht mehr um Klimaschutz geht“, so Mahrer. Immer wieder wird zudem – durch Ankleben auf belebten Verkehrsrouten - mutwillig ein Verkehrschaos herbeigeführt und die Blockade möglicher notwendiger Rettungseinsätze einfach in Kauf genommen. „Für diese Aktionen reisen auch Gruppierungen aus anderen Bundesländern an. Es entsteht ein regelrechter Blockadetourismus“, so Mahrer weiter.

Anliegen Klimaschutz nicht missbrauchen - Straftäter in Schranken weisen

Die Wiener Volkspartei fordert seit Wochen ein konsequentes Vorgehen gegen die „Klima-Kleber“. So brauche es Primärarreststrafen für Wiederholungstäter und das Zurverfügungstellen der Daten der „Aktivisten“ an Geschädigte für zivilrechtliche Ersatzansprüche. Zudem müssen die Einsatzkosten weiterhin konsequent von den Blockierern eingefordert werden. „Behandeln wir diese Personen als das, was sie sind – Straftäter. Mit Straftätern muss nicht diskutiert werden. Wer sich derart destruktiv verhält, darf keine Forderungen aufstellen, sondern gehört mit allen rechtlichen Mitteln in die Schranken gewiesen. Wien darf nicht von ein paar Personen in Geiselhaft genommen werden“, so Mahrer abschließend.

