Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Simmering bis 3.2.

Einblicke in die Historie von Kaiserebersdorf und Albern

Wien (OTS/RK) - Nach der gewohnten „Weihnachtspause“ geht jetzt der Betrieb im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) weiter: Ab sofort sind die umfassende Dauer-Ausstellung zur Geschichte von Simmering und die Sonder-Ausstellung „Kaiserebersdorf & Albern“ wiederum bei freiem Eintritt zu sehen. Die temporäre Schau über die Bezirksteile Kaiserebersdorf und Albern besteht aus Postern mit Abbildungen plus Texten, einem Bezirksvorsteher-Porträt und Modellen. Plan-Unterlagen und archäologische Funde ergänzen die interessante Dokumentation. Noch bis Freitag, 3. Februar, läuft die Sonder-Ausstellung. Jeden Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am zweiten bzw. vierten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.00 Uhr) sind die Museumsräume offen. Die Bezirkshistoriker*innen freuen sich über Spenden. Auskünfte: Telefon 4000/11 127. Zuschriften an die ehrenamtliche Museumsleiterin, Petra Leban, per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Geschlossen bleiben die Räumlichkeiten an Feiertagen sowie an schulfreien Tagen. In der aktuellen Sonder-Ausstellung gehen die erfahrenen Kuratoren Petra Leban und Johannes Hradecky zum Beispiel auf das Alltagsleben in alter Zeit sowie auf Schloss Neugebäude, Friedhöfe und Handwerk ein. Infos über das Museum im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse