DONAU: Mario Reim ist neuer Landesdirektor in Salzburg

Die DONAU Versicherung hat die Spitze der Landesdirektion Salzburg mit Jänner 2023 neu besetzt.

Regionalität und Serviceorientierung sind wesentliche Ziele für die strategische Ausrichtung der DONAU. Mario Reim wird mit dem ausgezeichneten Team in Salzburg die Position der DONAU in diesem wirtschaftlich dynamischen Bundesland weiter ausbauen. Wir sehen in Salzburg große Potenziale. Mit seiner Führungskompetenz und umfassenden Erfahrung wird es ihm gelingen, unseren Anspruch in der Kunden- und Serviceorientierung wachstumsstark umzusetzen Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand DONAU Versicherung

Wien (OTS) - Die DONAU baut als österreichischer Top-Versicherer auf Regionalität und Kundennähe. Entscheidend dafür ist die starke Präsenz vor Ort, verbunden mit einem regional verantwortlichen Management, das den Unternehmenserfolg vorantreibt. Mit Mario Reim gewinnt die DONAU in Salzburg einen Manager, der Erfahrung und Wissen weit über die Versicherungsbranche hinaus mitbringt.

„ Regionalität und Serviceorientierung sind wesentliche Ziele für die strategische Ausrichtung der DONAU. Mario Reim wird mit dem ausgezeichneten Team in Salzburg die Position der DONAU in diesem wirtschaftlich dynamischen Bundesland weiter ausbauen. Wir sehen in Salzburg große Potenziale. Mit seiner Führungskompetenz und umfassenden Erfahrung wird es ihm gelingen, unseren Anspruch in der Kunden- und Serviceorientierung wachstumsstark umzusetzen “, hebt Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand der DONAU, hervor.

Mario Reim definiert seinen Anspruch für die Landesdirektion: „Gemeinsam wird das Team DONAU für unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag ihr Bestes geben. Die Kundenzufriedenheit auszubauen und zu stärken ist der wichtigste Anspruch, dem wir uns als Dienstleister verschrieben haben. Mit hoher Servicequalität arbeiten wir am Ausbau des Kundenstocks. Ich sehe es als meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Team der Landesdirektion Salzburg exzellente Kundenerlebnisse zu schaffen und dadurch die Marktposition der DONAU auszubauen.“

Zur Person

Mario Reim, Jahrgang 1970, startete seine Laufbahn in der Versicherungsbranche als Berater im Außendienst. Sein weiterer beruflicher Weg führte ihn über den Sparkassensektor und die Uniqa – wo er die Vertriebsausbildung in Salzburg verantwortete – als Regionalleiter zur BAWAG PSK. Dort steuerte er sehr erfolgreich den Vertrieb in zwei Bundesländern. Ab 2019 wirkte er federführend beim Aufbau der Bank 99 in Westösterreich mit.

Die DONAU in Salzburg

Die DONAU Versicherung zählt zu den Top 5 am österreichischen Versicherungsmarkt. In Salzburg erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2021 ein Prämienvolumen von rund 86 Mio. Euro. Hier ist die DONAU mit der Landesdirektion in der Stadt Salzburg und vier Geschäftsstellen vertreten. Die 110 Beschäftigten vor Ort sind für ihre rund 61.000 Kundinnen und Kunden, darunter mehr als 4.500 Gewerbetreibende und KMU, mit großer Serviceorientierung im Einsatz. Gemeinsam mit 80 Vertriebspartnern bildet die DONAU zudem ein dichtes Netzwerk für die Beratung in allen Versicherungsfragen.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at