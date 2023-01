NÖ Familienpass: Günstiger Skispaß für Familien in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister / LR Danninger: Land Niederösterreich ermöglicht Skitage mit 50% Ermäßigung – 22 Skigebiete stehen zur Auswahl

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Wintersportsaison steht vor der Türe und Niederösterreichs Skigebiete freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Um ein Skivergnügen möglichst vielen Familien zu ermöglichen, bietet das Land Niederösterreich am 15. Jänner 2023 und am 04. März 2023 eine attraktive Vergünstigung. „Es ist uns gelungen, die Aktion der NÖ Familienskitage auch in diesem Jahr wieder zu ermöglichen. Familien aus Niederösterreich können an den zwei Tagen aus bis zu 22 Skigebieten auswählen und mit dem NÖ Familienpass Tagesskipässe um den halben Preis erwerben“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die gelungene Aktion.

„Mit diesem Angebot bietet das Land Niederösterreich sportlich begeisterten Familien einen Tag voller Spaß, Bewegung und Sport im Winter-Sportland Niederösterreich. Egal, ob Einsteigerinnen, Einsteiger oder Fortgeschrittene – in Niederösterreich finden alle Wintersportlerinnen und –sportler ein passendes Angebot. Es ist uns wichtig, unseren Kindern den Wintersport möglichst früh näherzubringen, sie zum Ski- sowie Snowboardfahren zu animieren und für den Sport zu begeistern. Unsere heimischen Pisten bieten dafür gute Bedingungen und sorgen jährlich für reichlich Begeisterung bei den Kindern und ihren Familien“, betont Sport-Landesrat Jochen Danninger die Bedeutung des familienfreundlichen Sportangebots.

Der erste NÖ Familienskitag findet am Sonntag, den 15. Jänner, in Annaberg, am Hochkar, in Lackenhof am Ötscher, Mönichkirchen-Mariensee, in der Wexl Arena St. Corona am Wechsel, in Puchis Welt in Puchberg am Schneeberg, auf der Gemeindealpe Mitterbach, auf der Bürgeralpe Mariazell und am Semmering Hirschenkogel, statt.

Der zweite NÖ Familienskitag findet am Samstag, den 04. März je nach Schneelage in folgenden Skigebieten statt: Arabichl-Schilift in Kirchberg am Wechsel, im Naturschneeparadies Unterberg, am Königsberg in Hollenstein an der Ybbs, beim Maiszinkenlift in Lunz am See, den Turmkogelliften in Puchenstuben, am Hochbärneck in St. Anton an der Jeßnitz, bei den Arraliften in Harmanschlag, bei den Aichelbergliften in Karlstift, am JAUerling, im Schidorf Kirchbach, beim Schilift Bonka in Oberkirchbach, beim Happylift am Semmering und im Schiclub Union Neustadl.

Alle NÖ Familienpassinhaberinnen und -inhaber erhalten am 15. Jänner 2023 und am 04. März 2023 50% Ermäßigung auf die reguläre 9.00 Uhr -Tageskarte im jeweiligen Tarif (Erwachsene, Jugend, Kinder) für alle im NÖ Familienpass eingetragenen Personen. Bitte wo es möglich ist, Tickets online kaufen, NÖ Familienpass mitnehmen und vor Ort auf Nachfrage vorweisen. Mehr Infos rund um die Ermäßigung und die teilnehmenden Skigebiete unter: www.familienpass.at/familienskitage

„Die Entlastung von Familien ist uns ein großes Anliegen. Gerade im Freizeitbereich sind viele dazu gezwungen zurückzustecken. Mit den Familienskitagen gelingt es uns den Familien in Niederösterreich ein günstigeres Skisporterlebnis zu ermöglichen“, ergänzt Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

