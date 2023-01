AVISO 16.1.2023: Pressegespräch Statistik Austria zur Jahresinflation 2022

Wien (OTS) - Nach Spitzen bei Preissteigerungen der Haushaltsenergie mit über 60 % Teuerungsrate im Jahr 2022 fällt auch die Gesamtinflationsrate für das Jahr 2022 so hoch aus wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr. Wie haben sich die Verbraucherpreise im Jahresverlauf entwickelt? Was hat die Teuerung in Österreich im Vorjahr besonders angetrieben und was waren die wichtigsten Preisdämpfer?



Fragen zur Preisentwicklung des Jahres 2022 sind Thema des Hybrid-Pressegesprächs mit:

Prof. Dr. Tobias Thomas, Generaldirektor Statistik Austria



Ingolf Böttcher, MA, Leiter Preisstatistik, Direktion Volkswirtschaft Statistik Austria

Datum: Montag, 16. Jänner 2023, 9:00 Uhr



Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 1060 Wien



Und online: https://events.streaming.at/sa-20230116



Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 13. Jänner 2023 an presse @ statistik.gv.at





