NÖ Gesundheitssystem vor dem Kollaps! Schnabl: „Besser in Sachen Gesundheit. So sind wir.“

SPÖ NÖ fordert Umsetzung ihres Zehn-Punkte-Programms gegen den Kassenärztemangel sowie des PflegePROgramms; Assistenzeinsatz des Bundesheeres kann rasch für Entlastung sorgen

St. Pölten (OTS) - Fehlende Haus- und Fachärzte mit Kassenvertrag; eine gescheiterte Landarztgarantie von Johanna Mikl-Leitner; überlastete Spitäler und Arztpraxen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit Monaten über dem Limit arbeiten; und eine ÖVP, die diesem Treiben im Bundesland Niederösterreich seit Jahren tatenlos zusieht.

„Es ist Zeit für eine Wende in unserem Bundesland, auch gesundheitspolitisch!“, gibt LHStv. Franz Schnabl die Richtung vor:

„Die SPÖ hat im vergangenen Jahr ihr Zehn-Punkte-Programm gegen den Kassenärztemangel vorgelegt und das PflegePROgramm präsentiert, um den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern endlich wieder eine flächendeckende Gesundheitsversorgung garantieren zu können! Die Zeit der Ausreden und des Wartens ist vorbei – wir brauchen Maßnahmen, die sofort und unmittelbar greifen!“

Schnabl untermauert dabei eine Forderung, um sofort für eine Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich zu sorgen: „Wenn es möglich war, dass das Bundesheer in der Pandemie die Post und Supermärkte unterstützt, dann muss das auch möglich sein, wenn es um die Gesundheit der Menschen in unserem Bundesland geht. Deswegen fordere ich Johanna Mikl-Leitner erneut auf, das Bundesheer für logistische Aufgaben in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen anzufordern. Wir denken da zum Beispiel an Lagerlogistik, an Transportfahrten von Blutkonserven oder Medikamenten; oder aber auch könnten Bundesheersoldaten in Pflegeheimen Aufsichtsrollen übernehmen und dadurch das Pflegepersonal für deren Kernaufgaben freispielen! Die Aufgabenbereiche können hier vielfältig sein, man muss es nur wollen!“

Franz Schnabl abschließend: „Besser in Sachen Gesundheit! Besser in Sachen Pflege! Besser für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher! So sind wir.“

Zehn-Punkte-Programm gegen den Kassenärztemangel:

https://noe.spoe.at/themen/news-detail/das-zehn-punkte-programm-gegen-den-kassenaerztemangel

Das SPÖ-PflegePROgramm:

https://noe.spoe.at/pflegeprogramm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressesprecherin

0664/8304512

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at