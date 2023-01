AVISO: (Hybride) Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels am 19. Jänner

Der Handel nach 3 Jahren Krise. Status Update & Ausblick auf 2023.

Wien (OTS) - Wie hat sich der Handel in den Jahren der Krise entwickelt und in welchen Bereichen gibt es einen Silberstreif am Horizont? Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 hat eine Teuerungskrise das Jahr 2022 bis zum heutigen Tage dominiert. Die österreichischen Händler mussten im Vorjahr zwar keine Lockdowns, allerdings Energiekosten in schwindelerregender Höhe, zweistellige Inflationsraten und einen breitflächigen Arbeitskräftemangel verkraften. All das hat in unserer Branche deutlichere Spuren hinterlassen.



Wir möchten diese Situation zum Anlass nehmen, um im Rahmen einer hybriden Neujahrs-Pressekonferenz ein Status Update zur Lage des österreichischen Handels sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 zu geben. Im Zuge dessen werden wir auch eine Strukturbilanz präsentieren, um die zentralen politischen Forderungen der Branche zu fundieren.

Wertschöpfung: Welche volkswirtschaftliche Relevanz hat der österreichische Handel?

Welche volkswirtschaftliche Relevanz hat der österreichische Handel? Strukturentwicklung: Wie hat sich der Handel im Gesamtjahr 2022 entwickelt?

Wie hat sich der Handel im Gesamtjahr 2022 entwickelt? Bilanz zum Weihnachtsgeschäft 2022: Wie hoch waren die Umsätze und wie wirkt der Effekt ins Jahr 2023?

Wie hoch waren die Umsätze und wie wirkt der Effekt ins Jahr 2023? Blick aus der Praxis: Wie geht es führenden österreichischen Betrieben diverser Handelsbranchen?

Wie geht es führenden österreichischen Betrieben diverser Handelsbranchen? Hohe Kostenblöcke: Energiemehrkosten, KV-Lohnerhöhungen, VPI-Anpassungen bei Miete & Pacht und Betriebskostenerhöhungen lasten auf der Branche. Was sind die Folgen?

Energiemehrkosten, KV-Lohnerhöhungen, VPI-Anpassungen bei Miete & Pacht und Betriebskostenerhöhungen lasten auf der Branche. Was sind die Folgen? Status zu Entschädigungen: Wie steht es um die staatlichen Hilfen und deren tatsächlichen Erhalt?

Wie steht es um die staatlichen Hilfen und deren tatsächlichen Erhalt? Politische Forderungen: Welche Empfehlungen der Letztentscheider:innen im Handel gibt es, um das Fortkommen der heimischen Handelsbetriebe sicherzustellen?

Welche Empfehlungen der Letztentscheider:innen im Handel gibt es, um das Fortkommen der heimischen Handelsbetriebe sicherzustellen? Ausblick 2023: Welche Aussichten bestehen auf einen nachhaltigen Aufschwung?

All diese Fragen werden in unserer hybriden Pressekonferenz am Donnerstag, 19. Jänner, ab 09:30 Uhr im Presseclub Concordia beantwortet. Im Anschluss an die PK können seitens der teilnehmenden Medienvertreter:innen weitere Fragen gestellt werden.

Ihre Gesprächspartner:

Karin Saey | Dorotheum

| Dorotheum Alpay Güner | Media Markt

| Media Markt Rainer Gössl | DEPOT

| DEPOT Martin Wäg | Kastner & Öhler

| Kastner & Öhler Ernst Mayr | Fussl Modestraße

| Fussl Modestraße Stephan Mayer-Heinisch | Handelsverband

| Handelsverband Rainer Will | Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können die PK auch online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte zeitnah per Mail an: michaela.kroepfl @ handelsverband.at

Datum: 19.01.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kühberger MA

Pressesprecher

+43 (01) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Michaela Kröpfl, BA

Communications Managerin

+43 (01) 406 22 36 - 80

michaela.kroepfl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at