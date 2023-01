Wechsel der Führungsspitze beim Branchenführer für asiatische Convenience-Produkte

EAT HAPPY Österreich stellt neuen Geschäftsführer vor

Wien (OTS) - Mit Peter Sturm begrüßt EAT HAPPY Österreich den neuen Geschäftsführer, der seit dem 02. Jänner 2023 die Geschäfte des asiatischen Convenience-Spezialisten leitet.

Peter Sturm (47) ist gebürtiger Oberösterreicher und verfügt über weitreichende Erfahrung in der österreichischen Lebensmittelbranche, vor allem in den Bereichen Operations und Business Management. Er war in verschiedenen leitenden Positionen für Nestlé tätig, davon 10 Jahre als Head of Supply Chain und zuletzt als Business Manager Food in Österreich. Nun beginnt für Peter Sturm bei EAT HAPPY Österreich ein neues Abenteuer in der Foodbranche.

Der erfahrene Manager ist dafür verantwortlich die Position von EAT HAPPY im österreichischen Markt auszubauen und darüber hinaus die Weichen für ein profitables Wachstum zu stellen.

„Kennengelernt habe ich EAT HAPPY über das hervorragende, superfrische Sushi im Supermarkt – was Geschmack und Qualität betrifft einzigartig. Ich freue mich nun darauf, Teil des EAT HAPPY Teams zu werden und gemeinsam mit allen Partnern zum Erfolg von EAT HAPPY beitragen zu dürfen“, so Peter Sturm.

Florian Bell, der seit 2019 die Geschäftsführung bei EAT HAPPY Österreich innehatte, wurde im Mai 2022 zum Chief Executive Officer (CEO) der Eat Happy Group bestellt. Er trat die Nachfolge von Gründer Christian Kraft an und verantwortet die Geschäftsaktivitäten der Gruppe.

Über EAT HAPPY Österreich www.eathappy.at

EAT HAPPY ist ein Shop-in-Shop-Konzept für frisches Sushi und Asia-Snacks aus dem Supermarkt. Unter der Devise „Freshly made smiles“ setzt EAT HAPPY bei allen Zutaten und Speisen auf kompromisslose Frische, Authentizität der Rezepte und die fachkundige Zubereitung. EAT HAPPY 2013 in Deutschland gegründet, ist mittlerweile in vielen europäischen Ländern mit seinem Angebot vertreten, seit 2015 gibt es die frischen Sushi & Co. auch in Österreich.

