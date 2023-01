2,3 Mrd. Transaktionen im Vorjahr

Erstmals 10.000 Zahlungs-Transaktionen pro Minute mit Bankomat®Karten

Wien (OTS) - Mit 1,3 Mrd. Transaktionen sorgten die Österreicher:innen bei Zahlungen mit Bankomat®Karten für ein all time high. Mit 2,3 Mrd. Transaktionen insgesamt verzeichnete PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg in der Abwicklung. Diese resultieren aus Konto zu Konto-Überweisungen, EPS, TIPS und Identity Services zusätzlich zum Kartengeschäft und der Betreuung des Bankomat®Systems. Bei Kontaktlos-Zahlungen mit Bankomat®Karten wurde die Marke von 1 Mrd. Transaktionen am POS überschritten.

„Wir freuen uns, dass wir als Smart-Transactions-Provider der österreichischen Banken 2022 erstmals mit 10.000 Karten-Transaktionen pro Minute einen neuen Transaktions-Rekord verarbeitet haben, wovon neun von zehn Transaktionen kontaktlos verarbeitet wurden.", erläutert David Ostah, Geschäftsführer der PSA.

2022 steigerte sich auch die Anzahl der Transaktionen mit Bankomat®Karten (Debitkarten) auf über 1,3 Milliarden. Das damit bewegte Volumen betrug 2022 über 60 Mrd. EURO. Kontaktloses Bezahlen mit Bankomat®Karte im Handel hat 2022 1 Mrd. Transaktionen überschritten und ist im Alltag der meisten Österreicherinnen und Österreicher stärker denn je angekommen. Auch im Bereich Mobile Payments ist ein stetes Wachstum zu beobachten. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über 2 Mio. mobile Bankomat®Karten auf Smartphones und anderen Medien genutzt. „Das bedeutet, dass ca. jede:r dritte Österreicher:in bereits deren Bankomatkarte auf deren Smartphone digitalisiert hat und das Smartphone auch zum Bezahlen nützt.“ sagt Harald Flatscher, Geschäftsführer der PSA.

Die 2,3 Milliarden Transaktionen setzen sich aus den Bereichen Karte, Konto zu Konto-Überweisung und Identity-Services wie folgt zusammen:



Karte

Insgesamt wurden 1,3 Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 60 Milliarden EURO mit österreichischen Bankomat®Karten im In- und Ausland gemacht. Das ist ein Plus von über 18 % im Vergleich zu 2021.





Davon fanden über 1,2 Milliarden Zahlungstransaktionen bei Einkäufen (Bezahlungen mit Bankomat®Karten beim Händler) mit einem Volumen von knapp 45 Mrd. EURO statt. Das sind + 18 % gegenüber 2021. 91 % der POS-Zahlungen wurden kontaktlos (NFC) abgewickelt. Die sukzessive Umstellung auf neue, einfacher im Internet nutzbare Bankomat®Karten (Debitkarten) steigerte den Anteil der e-Commerce-Transaktionen im Jahr 2022 auf über 82 Mio., das damit getätigte Transaktionsvolumen stieg auf über 3,3 Mrd. EURO. Das ist ein Plus von über 85% im Vergleich zu 2021.

Zusätzlich zu den Zahlungstransaktionen wurden 2022 weitere knapp 109 Millionen Bargeldbehebungen mit österreichischen Bankomat®Karten an Geldausgabegeräten im In- und Ausland durchgeführt. Knapp 13 Millionen davon wurden mit der Kontaktlos-Technologie (NFC) abgehoben.





An PSA servicierten Geldausgabegeräten wurden knapp 85 Millionen Bargeldbehebungen von in- und ausländischen Debit- und Kreditkarten mit einem Transaktionsvolumen von über 13 Mrd. EURO abgewickelt.

PSA hat 2022 10,1 Millionen Bankomat®Karten (Debitkarten) und Kreditkarten serviciert (stand zum Jahresende 2022).

Konto zu Konto-Überweisungen

Darüber hinaus hat PSA über 794 Mio. Konto zu Konto-Transaktionen verarbeitet. Davon

762 Mio. Clearing Service Transaktionen (Überweisungen und Einziehungsaufträge),

(Überweisungen und Einziehungsaufträge), 30 Mio. eps Onlineüberweisungen und

und 1,6 Mio. TIPS-Transaktionen

Identity Services

PSA hat 2022 91 Mio. Identity Services-Transaktionen (Altersabfragen) abgewickelt.

Im Zahlungsverkehr zählt Österreich auch heute zu einem der sichersten Länder weltweit, nicht zuletzt wegen der Expertise der PSA in Sachen Betrugsprävention und Transaktionsmonitoring.

PSA bündelt für die österreichischen Banken die Clearing- und die Bezahlkartenservices und arbeitet laufend an deren Weiterentwicklung. Der nächste Schritt dazu ist die Erweiterung der Identity Services um eine elektronische Identität (eID), die ich.app.

Die ich.app wird Ende Q1 2023 auf den Markt gebracht und wird Konsument:innen komfortabel und sicher durch ihren digitalen Alltag begleiten. Durch Registrierungsmöglichkeiten über Banken und alternative Wege bekommen Millionen Österreicher:innen einen sicheren, komfortablen und vielfach nutzbaren „Schlüssel“ für digitale und physische Services und Produkte. Denn die ich.app bedeutet das Ende des Passworts und ist auf dem Smartphone der Nutzer:innen immer mit dabei. Händler als ich.app Partner bekommen echte Kunden in Sekunden, mit verifizierten Daten.

PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) ist der Smart Transaktions-Provider und das österreichische Kompetenzzentrum für bargeldloses Bezahlen. PSA unterstützt Banken rund um die Uhr dabei, ihren Kunden sichere, schnelle und bequeme Transaktionen zu ermöglichen.

PSA verarbeitet im Auftrag der Banken die Karten- und Clearinghouse Transaktionen (Konto zu Konto Überweisungen) und stellt Anbindungen zum internationalen Konto-Zahlungsverkehr zur Verfügung. Zu den Services zählen auch Angebote wie eps und Identitätslösungen. Im Rahmen von Normierung und Abstimmung präsentiert PSA die österreichische Stimme in europäischen Gremien.

Zum Leistungsspektrum der PSA gehört auch die laufende Entwicklung kreativer Lösungen und innovativer Produkte für Konto und Karte. www.psa.at www.ich.app

