Zendure SuperBase V - das branchenweit erste Plug-and-Play-Energiespeichersystem mit Semi-Solid-State-Batterien - wurde mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnet

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Zendure, ein Anbieter von echter Energieunabhängigkeit und einer der am schnellsten wachsenden Start-ups im Bereich Energietechnik, kündigt auf der CES die Verfügbarkeit seines bahnbrechenden Energiespeichersystems für den Hausgebrauch (und darüber hinaus) an, SuperBase V. Die mit dem CES 2023 Innovation Award in der Kategorie Nachhaltigkeit, Ökodesign und intelligente Energie ausgezeichnete, branchenweit erste modulare, tragbare Stromversorgungsanlage mit Semi-Solid-State-Batterien bietet Nutzern landesweit echte Stromunabhängigkeit. SuperBase V liefert zuverlässigere, sicherere und sauberere Energie, wann und wo sie am meisten benötigt wird – ideal für Wohnmobile und netzunabhängiges Wohnen, zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, für den gesamten Strombedarf zu Hause und als Notstromversorgung.

MEHR SPEICHER UND LEISTUNG: Die Semi-Solid-State-Batterien von Zendure bieten eine anpassbare, erweiterbare Kapazität von 6,4 kWh bis 64 kWh mit Satelliten-Erweiterungsbatterien, den ersten dieser Art auf der Welt. Die maximale Konfiguration für SuperBase V (mit zwei Basiseinheiten und acht Satellitenbatterien) speichert genug Energie, um einen typischen Haushalt eine Woche lang oder länger zu versorgen.

SCHNELLES AUFLADEN: In Verbindung mit den Satelliten-Erweiterungsbatterien und in Kombination mit der branchenführenden Solareinspeisung (3.000 W) und der Wechselstromversorgung kann SuperBase V in nur einer Stunde aufgeladen werden (bis zu 5,9 kW Doppelaufladung).

115 V UND 230 V DOPPELSPANNUNG: Eine Notstromversorgung für ein ganzes Haus, das erste und einzige System, das 115 V/230 V Doppelspannung von einer einzigen Basiseinheit liefert, um kleine und große Geräte gleichzeitig zu laden.

AUFLADUNG VON ELEKTROFAHRZEUGEN ZU HAUSE und UNTERWEGS: Mit einer Leistung von bis zu 23.000 W kann das Home Panel zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden und bis zu zehn Stromkreise im Haus mit Wechselstrom versorgen. Die tragbare Elektrofahrzeug-Ladestation der Stufe 2 unterstützt auch das Laden an öffentlichen Stromtankstellen, und die SuperBase V in Verbindung mit einem Akkupack bietet zusätzliche 40 Meilen, damit die Fahrer zwischen den „Boxenstopps" weiterfahren können.

SMART / VERBUNDEN: Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Home für eine intuitive, bequeme Sprachsteuerung. Die Zendure-App bietet Nutzern auch Tools, um den Energieverbrauch zu überwachen, zu verwalten und anzupassen, was die Stromrechnung erheblich senken kann.

VIELSEITIG: Jede Basisstation verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen und 14 Ports, darunter AC, USB-A und USB-C sowie eine 12-Volt-Auto-Steckdose für grenzenlose Stromversorgungsmöglichkeiten.

TRAGBAR: Ausgestattet mit einem ausziehbaren Griff und motorisierten Rädern für leichteren Transport zu Hause und unterwegs.

SuperBase V ist ab sofort bei Zendure.com (Affiliate-Partner: ShareASale) zu einem Preis ab 4.599 € verfügbar (Ratenzahlung ist möglich).

INFORMATIONEN ÜBER ZENDURE

Zendure ist eines der am schnellsten wachsenden Start-ups im Bereich der sauberen Energietechnik mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley in Kalifornien, der Greater Bay Area in China sowie in Japan. Zendure hat sich zum Ziel gesetzt, Energie überall und jederzeit zugänglich zu machen und die neueste Energietechnologie zu demokratisieren, um sowohl netzgebundene als auch netzunabhängige Lebensstile auf saubere und erschwingliche Weise zu ermöglichen

Besuchen Sie Zendure bei ShowStoppers D11 im Bellagio Hotel oder auf der CES (Central Hall – Stand Nr. 19159)

Pressekit-Informationen, einschließlich hochauflösender Bilder, können hier heruntergeladen werden.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1879838/Zendure_Addresses_Energy_Insecurity_Semi_Solid_State_Battery_Technology_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-superbase-v--das-branchenweit-erste-plug-and-play-energiespeichersystem-mit-semi-solid-state-batterien--wurde-mit-dem-ces-2023-innovation-award-ausgezeichnet-301716468.html

Rückfragen & Kontakt:

Chris Qiu,

chris.qiu @ zendure.com