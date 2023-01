ARBÖ: Zweite Jännerwoche ganz im Zeichen des Wintersports

Wien (OTS) - In dieser Woche geben die Wintersportler ordentlich „Gas“, denn es finden bis einschließlich Sonntag jeden Tag sportliche Events auf Schnee statt. Damit sie die Übersicht behalten, hat der ARBÖ- Informationsdienst alle Veranstaltungen für Sie zusammengefasst.



Beginnen wird die „Ski- u. Snowboardwoche“ am 10.01.23 mit dem FIS Ski Weltcup Nachtslalom der Damen in der Flachau. Durch die anreisenden Ski-Fans wird es hier vor allem auf der A10 Tauernautobahn beim Exit 66 zu Verzögerungen kommen.

Weiter geht es ebenfalls am 10. und 11. Jänner 2023 mit dem FIS Snowboard Weltcup in Bad Gastein. Inmitten der majestätischen Hohen Tauern gibt sich die Weltelite des Snowboardsportes ein Stelldichein. Aufgrund von anreisenden Fans, die mit dem PKW unterwegs sein werden, kann es hier ebenfalls zu Überlastungen auf der A10 Tauernautobahn, der B311 Pinzgauer Straße sowie auf der B167 Gasteiner Straße kommen.

Auch das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Skisports. Am Samstag, 14. Jänner 2023, bestreiten die weltbesten Snowboarder einen Big Air Weltcup in der Kreischberg WM-Arena. Bei freiem Eintritt kommen Snowboard Fans hier auf Ihre Kosten. Länger warten werden hier anreisende Fans vermutlich ebenfalls im Bereich der A10 Tauernautobahn, aber auch auf den umliegenden Bundesstraßen.

Parallel zum Event am Kreischberg findet außerdem der FIS Ski-Weltcup der Damen in St. Anton am Arlberg statt. Los geht es mit dem ersten Abfahrtsrennen, einen Tag später folgt der Super-G. Anreisende Autofahrer werden hier mehr Geduld auf der S16 Arlberg Schnellstraße und auf der B197 Arlbergstraße brauchen.

Bei allen Events stehen wie immer bei der An- und Abreise Gratis-Shuttle-Busse aus den umliegenden Gemeinden zur Verfügung.

Abseits der Pisten findet außerdem von 12. bis 14. Jänner 2023 Österreichs beliebteste Winter-Rallye für Oldtimer - die Planai Classic Gröbming - statt. Die Rallye durch das winterliche Ennstal ist wie jedes Jahr sowohl navigatorisch als auch fahrerisch eine großartige Herausforderung für die Teilnehmer. Die Route führt am Freitag, 13. Jänner, durch die Region Schladming-Dachstein und ist gewürzt mit knackigen Sonderprüfungen.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at