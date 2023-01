Attraktiv & chancenreich – Erfolg mit Lehre

St. Pölten (OTS) - Rund 17.000 junge Menschen absolvieren derzeit in Niederösterreich eine Lehre. Jede zehnte Stelle in Niederösterreich kann nicht besetzt werden. Doch nur mit top ausgebildeten Fachkräften lässt sich der Wirtschaftsmotor am Laufen halten. Die Lehrlingszahlen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen – dennoch muss die Lehre als attraktive Ausbildungsmöglichkeit mit Zukunft wieder stärker ins Bewusstsein rücken. Junge Menschen können aus mehr als 200 Lehrberufen wählen. Von handwerklichen Berufen, hochtechnischen Berufen bis hin zum Dienstleistungsgewerbe steht ein breites Spektrum zur Auswahl. Die Chance dieser Vielfalt gilt es zu nutzen – und vor allem auch die eigenen Potenziale. Aber wie den richtigen Lehrberuf finden? Welche Möglichkeiten gibt es? Wo bekomme ich einen Überblick?

Das „Österreich-Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner, Kamera: Franz Cee, Johann Steinkogler, Günther Harather) zeigt, wie Kinder und Jugendliche auf die Berufswelt vorbereitet werden, welche Möglichkeiten der Berufsorientierung es gibt und wie vielfältig die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind. Ob Buchbinder, Brau- und Getränketechnikerin, Elektrotechnikerin oder Bodenleger – Lehrlinge aus unterschiedlichen Branchen berichten über ihre Erfahrungen und zeigen, wie erfolgreich sie sich bei internationalen Berufs-Meisterschaften präsentieren.

Die Vielfalt in der Arbeits- und Berufswelt ist enorm. Je früher Kinder mit ihr in Berührung kommen, umso leichter fällt es ihnen später die passende Wahl zu treffen. So unterstützt etwa das Theaterstück „Wakany – Die Berufe-Fee“ das Interesse für die Berufswelt bereits bei Volksschulkindern - insbesondere für Lehrberufe. Mit der Berufsorientierung geht es dann in der Unterstufe weiter. Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, im Rahmen einer Schnupperlehre die Arbeit in einem Betrieb kennenzulernen. Etwa ein Drittel der Lehrlinge in den heimischen Betrieben kommt aus Polytechnischen Schulen, wo junge Menschen gezielt auf einen Lehrberuf vorbereitet werden können.

Die richtige Berufswahl können junge Menschen nur treffen, wenn sie ihre Talente und Potenziale kennen. Der sogenannte Talente-Check, eine Kooperation zwischen Wirtschaftskammer NÖ und Land Niederösterreich, hilft bei der beruflichen Orientierung und bei der Suche nach der passenden Ausbildung. Unterstützung bietet auch die von Wirtschaftskammer Niederösterreich und AK Niederösterreich entwickelte App „BO to go“, bei der Berufsorientierung auf dem Handy praktiziert werden kann. Orientierungshilfe bieten auch eigene Berufsorientierungsmessen, wie im VAZ St. Pölten.

Angehende Lehrlinge werden in Österreich dual ausgebildet - sie sind pro Lehrjahr 42 Wochen im Betrieb und 10 Wochen in der Berufsschule. In Niederösterreich

stehen hierfür achtzehn Landesberufsschulen zur Verfügung. Modelle wie Lehre mit Matura, Matura mit Lehre oder Lehre mit Studium werden immer beliebter bei Jugendlichen. Die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt, dass es heute viele Möglichkeiten gibt, seine Chancen im Berufsleben mit einer Lehre zu verwirklichen.

