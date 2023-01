Jackery komplettiert seine Pro-Serie von High-End-Solargeneratoren mit der Einführung von 3000 Pro und 1500 Pro auf der CES 2023

Las Vegas (ots/PRNewswire) - LAS VEGAS, 9. Januar 2023 /PRNewswire/– Jackery, der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen für tragbare Stromversorgung und umweltfreundlichen Strom für Freiluftaktivitäten, hat mit dem 3000 Pro und dem 1500 Pro zwei weitere innovative tragbare Solargeneratoren zu seiner High-End-Produktfamilie „Pro" hinzugefügt, was allen Outdoor-Begeisterten eine größere Auswahl an Stromversorgungsoptionen bietet. Die beiden neuen Produkte, die auf der CES 2023, der weltweit größten Technologieveranstaltung, die vom 5. bis 8. Januar im Las Vegas Convention Center stattfindet, vorgestellt werden, sind am Stand von Jackery zu sehen (Nummer 8943). Mit dem 1000 Pro und dem 2000 Pro, die ebenfalls 2022 auf den Markt kamen, ist die High-End-Produktfamilie von Solargenerator von Jackery jetzt komplett. Die Serie zielt darauf ab, eine große Auswahl für verschiedene Anforderungen und Anwendungen von Outdoor-Liebhabern zu bieten.

Umweltfreundlich leben mit den High-End-Solargeneratoren der Pro-Serie von Jackery

Das Solargeneratorkonzept ist das Ergebnis der jahrelangen Forschung und Entwicklung von Jackery im Bereich der Solarenergie und der tragbaren Energieerzeugung. Ein Solargenerator ist eine Solarlösung, die eine tragbare Stromversorgung mit Solarmodulen kombiniert. Er wandelt Sonnenenergie, die von Solarmodulen erfasst wird, in elektrische Energie um und speichert sie dann in einer tragbaren Stromversorgungslösung für den späteren Gebrauch.

Die High-End-Solargeneratoren der Pro-Familie von Jackery erzeugen keine Emissionen und liefern nachhaltige Energie. Sie können eine ultrasolare Aufladung mit einer optimalen Geschwindigkeit von 1,8 Stunden erreichen. Sie sind auch an kalte Umgebungen wie -20 °C (-4 °F) anpassbar, was sie zu zuverlässigen Notfallenergiequellen im Fall von extremem Wetter wie einem Schneesturm macht. Die Solarmodule bieten einen branchenführenden Wirkungsgrad von bis zu 25 %, sodass die Solargeneratoren mehr Energie erzeugen können. Selbst bei heißem Wetter und an wolkigen Tagen kann ihre Leistung herkömmliche Solarmodule übertreffen.

Die vier Produkte der Pro-Familie versprechen umfassende Sicherheit und sind alle stoßfest und feuerhemmend gemäß der Norm UL 94V-0. Sie sind alle mit intelligenten Batteriemanagementsystemen (BMS) ausgestattet, die 12 Formen des Schutzes bieten, um alle Arten von unerwarteten Szenarien wie Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überladung, Überspannung und Überhitzung abzudecken. Dies erhöht die Sicherheit für Anwender, wenn sie Zeit zusammen mit Familie und Freunden genießen und den Zustand des Geräts nicht ständig verfolgen können. Dank seines konkurrenzlosen Kühlsystems, das von hochpräzisen Chips und bis zu neun Sensoren unterstützt wird, erreichen die Produkte eine Verlustleistung um 30 %.

Die hochwertigen Solargeneratoren der Pro-Familie von Jackery sind leichter und kleiner und damit die ideale Wahl für die Stromversorgung unterwegs. Sie lassen sich schnell in nur einer Minute einrichten und können bis zu 99 % der Geräte versorgen, die für das Leben im Freien benötigt werden. Mit magnetisierten faltbaren Solarpaneelen sind die Produkte einfach transportierbar und sind durch ihr kompaktes Design platzsparend. Ihr Betrieb ist so leise wie ein Flüstern, nur 30 bis 46 Dezibel.

Die neueste Antwort von Jackery auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Outdoor-Begeisterten

Jackery ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Pionier der Technologie für erneuerbare Energien und spezialisiert sich auf vielseitige tragbare Solargeneratoren. Das Unternehmen hat seine Erfahrung und sein Know-how im Bereich Solarenergie genutzt, um leistungsstarke, sichere und erschwingliche tragbare Stromgeneratoren zu entwickeln, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Die Produktfamilie Jackery Solar Generator Pro mit verbesserten Sicherheitsfunktionen und einer großen Auswahl an Leistungsoptionen ist die neueste Antwort des Unternehmens, um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen.

Mit ihren schnellen Ladefunktionen sind Jackery 1000 Pro und 1500 Pro ideal für Camping-Ausflüge. Jackery 2000 Pro und 3000 Pro haben mehr Speicherkapazität und machen sie zu hervorragenden Wohnmobilbegleitern oder zuverlässigen Notstromlösungen. Der 3000 Pro kann zum Beispiel eine Familie unterstützen, um grundlegende Bedürfnisse des Lebens zu erfüllen, wie Notbeleuchtung, das Frischhalten von Lebensmitteln oder das Kochen, und kann mit einer einzigen vollen Ladung einen Stromausfall von bis zu zwei Tagen überstehen.

Er ist auch eine gute Wahl für Familien und Leute, die gerne im Freien unterwegs sind. Ganz gleich, ob Sie neues und unberührtes Land erkunden, campen gehen, mit dem Wohnmobil verreisen oder ein gemütliches Wochenende im Garten verbringen möchten, bietet die Pro-Produktfamilie von Jackery jederzeit einfachen Zugang zu sauberer Energie, mit oder ohne Netzanschluss.

Informationen zu Jackery

Jackery, der 2012 in Kalifornien gegründete, weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Strom- und grüner Outdoor-Energielösungen, ist eine weltweit verkaufsstarke Solargenerator-Marke, die aus der Vision entstanden ist, grüne Energie für jedermann und überall anzubieten. Jackery brachte 2016 die weltweit ersten tragbaren Kraftwerke für den Außenbereich auf den Markt und entwickelte 2018 die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich erfüllt Jackery den Energiebedarf aller Naturliebhaber und inspiriert sie zu weiteren Erkundungen und Abenteuern.

Jackery hat seine Präsenz von den USA nach Europa, Japan und China ausgeweitet und seit 2018 weltweit mehr als zwei Millionen Einheiten verkauft. Seine Produkte werden regelmäßig als Bestseller auf Amazon ausgewählt. Die Marke hat bisher 40 renommierte internationale Designpreise erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award and Competition, den Best of IFA Award und den CES Innovation Award.

