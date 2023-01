Toto: Dreifachjackpot, jetzt geht es um 23.000 Euro

Vierfachjackpot beim Zwölfer viermal geknackt – je 3.300 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot Serie beim Dreizehner geht weiter, jene beim Zwölfer hat ein Ende gefunden. Es gab in der 1. Toto Runde des Jahres also erneut keinen Dreizehner, wodurch es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Dreifachjackpot mit rund 23.000 Euro geht.

Der Vierfachjackpot beim Zwölfer hingegen fand seine Abnehmer. Zwei Wiener, ein Vorarlberger und ein Steirer tippten jeweils zwölf Spiele richtig und gewannen jeweils mehr als 3.300 Euro.

In der Torwette wurde der Mega-Jackpot im ersten Rang erneut nicht geknackt, im zweiten Rang hingegen gab es einen Sologewinner. Ein Niederösterreicher tippte per Quicktipp als einziger vier Ergebnisse richtig und gewann mehr als 1.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 2 ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 1

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 15.730,50 – 23.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 3.321,40 45 Elfer zu je EUR 17,80 336 Zehner zu je EUR 4,70 88 5er Bonus zu je EUR 7,60

Der richtige Tipp: 1 2 1 X 2 / 1 X 2 2 1 X X 2 1 2 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 15.529,92 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.045,10 Torwette 3. Rang: 6 zu je EUR 81,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.593,78

Torwette-Resultate: +:0 0:1 2:1 2:2 0:1

