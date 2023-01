Kogler und Stoytchev gratulieren neu gewähltem Bundesvorstand der Grünen Jugend

Grüne: Dank für gemeinsame Arbeit für ökologische und sozial tragfähige Zukunft

Wien (OTS) - Am 8. Jänner wurde im Rahmen des Bundeskongresses in St. Gilgen am Wolfgangsee ein neuer Bundesvorstand der Grünen Jugend gewählt. „Herzlichen Glückwunsch an die Bundessprecherinnen Leah Birnbaumer und Rosa Novy, die gemeinsam mit der Grünen Jugend für eine ökologische und sozial tragfähige Zukunft für die nachfolgenden Generationen arbeiten. Das ist keine leichte Aufgabe, aber gemeinsam können wir viel schaffen“, sagt der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

„Die vergangenen Jahre haben jungen Menschen viel abverlangt. Vielleicht gerade, weil es keine einfachen Zeiten waren, haben viele von ihnen bewiesen, wie viel politisches Engagement in der jungen Generation steckt. Das stimmt uns umso zuversichtlicher, wenn wir sehen, mit wie viel Elan und Durchsetzungsfähigkeit die Grüne Jugend ihren Bundeskongress abgehalten hat. Danke für euren unermüdlichen Einsatz“, sagt die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Angela Stoytchev.

Werner Kogler und Angela Stoytchev gratulieren außerdem Anna Mischitz (politische Geschäftsführerin), Sebastian Schubert (Finanzreferent) sowie den Bundesvorstandsmitgliedern Paula Luna Steinmaurer und Paul Benteler und freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit.

