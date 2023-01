Blimlinger gratuliert dem Biodiversitätsforscher Franz Essl zum „Wissenschafter des Jahres“

Die Wissenschaftssprecherin der Grünen betont die Relevanz von niederschwellig vermittelter Wissenschaft

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen mit Franz Essl einen Wissenschafter auszeichnet, der es versteht, komplexe Materien der Biodiversität verständlich zu erklären und zu vermitteln. Ein Aufklärer und Volksbildner im besten Sinne“, sagt die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Eva Blimlinger.

Franz Essl lehrt und forscht am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, ist international führender Experte in der Neobiota-Forschung und im Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrats tätig. Vor allem sind es die Maßnahmen gegen den Artenverlust, denen sein Hauptinteresse gilt. Er veröffentlicht seine Forschungsergebnisse regelmäßig in Top-Zeitschriften und zählt zu den meistzitierten Forschern Österreichs.

„In Zeiten einer Wissenschaftsskepsis, ja bis Wissenschaftsfeindlichkeit, ist es umso wichtiger, dass Erkenntnisse plausibel und leicht verständlich dargestellt werden. Zu den Publikationen in Fachjournalen gehören ebenso die Erklärungen in Medien, um hier gesellschaftliche Debatten zu ermöglichen. Franz Essl ist dafür ein großartiges Beispiel“, betont Blimlinger.

