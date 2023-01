Einladung zum Online-Pressegespräch

Studienpräsentation Erneuerbare Energien in Österreich 2023

Wien (OTS) - Explodierende Energiekosten, Engpässe bei der Gaszulieferung und Versorgungsunsicherheit durch geopolitische Abhängigkeiten – der Energiemarkt wurde in den vergangenen Monaten auf den Kopf gestellt. Erneuerbare Energien sind als langfristige Lösung deshalb mehr denn je im Fokus.



Doch wie hat sich die Energiekrise auf die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher gegenüber erneuerbaren Energieprojekten ausgewirkt? Sind Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Energiegemeinschaften tatsächlich attraktiver geworden? Welchen Stellenwert hat der Klimaschutz? Und wie steht es um nachhaltige Mobilität?



In der aktuellen Ausgabe der repräsentativen Studienreihe „Erneuerbare Energien in Österreich“ werden diese Fragen beantwortet.



Die Ergebnisse präsentieren Ihnen:



- Nina Hampl

Studienautorin WU Wien



- Gerhard Marterbauer

Partner Deloitte Österreich



- Michael Strebl

Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung





Termin: Mittwoch, 18.1.2023, 9:30 Uhr via Microsoft Teams Meeting



Bitte um Anmeldung unter arnowshad@deloitte.at bzw. +43 1 537 00 8556



Online-Pressegespräch: Erneuerbare Energien in Österreich 2023

Datum: 18.01.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Microsoft Teams Meeting, Österreich

Url: https://deloi.tt/3jlKRvi

