ÖAW-Präsident Faßmann gratuliert Franz Essl

„Wissenschaftler des Jahres“ bringt Expertise auch in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ein

Wien (OTS) - Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen hat den Ökologen Franz Essl heute zum Wissenschaftler des Jahres 2022 gekürt. In der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) bringt Essl seine breite Expertise in das Nationalkomitee Man and the Biosphere ein, eines der drei Nationalkomitees des Forschungsprogramms Earth System Sciences.

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann übermittelt seine Glückwünsche: „Ich gratuliere Franz Essl, den ich noch aus meiner Zeit an der Universität Wien kenne, sehr herzlich. Er ist nicht nur ein exzellenter Forscher, sondern auch ein hervorragender Wissenschaftsvermittler. In Zeiten hoher Wissenschaftsskepsis brauchen wir Forschende wie ihn, denen auch das breitenwirksame Erklären ihres Fachgebietes und ihrer Tätigkeit ein wesentliches Anliegen ist.“

Earth System Sciences



Das Forschungsprogramm Earth System Sciences (ESS) zielt auf die Erforschung des Systems Erde ab. Im Rahmen von Ausschreibungen werden Forschungsprojekte gefördert, die dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen. ESS will dadurch Lücken in der österreichischen Förderungslandschaft schließen, etwa in Hinblick auf interdisziplinäre Projekte, Projekte der Langzeitforschung sowie der Pionierforschung. Die drei thematischen Ausrichtungen des ESS-Programms sind die von drei Nationalkomitees verwalteten Bereiche Global Change, Geo/Hydro-Sciences sowie UNESCO Man and the Biosphere.

