Stocker: „Klimakleber betreiben Sabotage“

Selbsternannte Klimaaktivisten schaden nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Anliegen

Wien (OTS) - „Klimakleber betreiben Sabotage, die wir als Volkspartei scharf verurteilen. Denn eines muss angesichts ihrer unverantwortlichen Aktionen klar sein: Das ist kein Kavaliersdelikt. Verkehrsstau und Chaos haben noch nie der Umwelt geholfen, im Gegenteil, damit zieht man lediglich Ärger auf sich und erntet bloßes Unverständnis. Diese offensichtlichen Berufsdemonstranten nehmen unsere Gesellschaft in Geiselhaft“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf heutige Sabotageaktionen in Wien. Stocker führt weiter aus: „Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Dass Blaulichtorganisationen durch selbsternannte Klimaaktivisten in ihrer Arbeit blockiert werden, ist eine Zumutung und brandgefährlich. Die Klimakleber schaden damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem eigentlichen Anliegen und erhöhen den Ärger der Menschen auf die Klimabewegung.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/