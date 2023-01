Demenz-Service NÖ: Über 2.400 Beratungen in fünf Jahren

LR Eichtinger/Fidler/Nemeth: Kostenlose Beratung für Betroffene und Angehörige durch Expertinnen und Experten des Demenz-Service NÖ

St.Pölten (OTS) - „Unser Ziel ist es, Betroffene und ihre Familien bestmöglich zu unterstützen und Angehörige zu entlasten. Dazu bietet das Demenz-Service NÖ Information, Vermittlung und Beratung an. Seit Anfang 2018 konnten unsere Demenz-Expertinnen und Demenz-Experten insgesamt bereits über 2.400 Beratungen durchführen, allein im vergangenen Jahr gab es knapp 750 Beratungen. Im Einsatz waren die Demenz-Expertinnen und Demenz-Experten 2022 auch bei rund 100 Veranstaltungen, darunter auch der 2. NÖ Demenztag anlässlich fünf Jahre Demenz-Service NÖ“, so Landesrat NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger.

Beratungen durch die speziell ausgebildeten Demenz-Expertinnen und Demenz-Experten mit jahrelanger Erfahrung können zuhause in den eigenen vier Wänden in Anspruch genommen werden. Die Demenz-Hotline vermittelt gerne unter 0800 700 300 (von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) zu den Demenz-Expertinnen und Demenz-Experten für eine Terminvereinbarung weiter. Möglich ist eine Beratung auch im Rahmen der Demenz-Info-Points in den Kundenservice-Stellen der ÖGK.

„Mit der erfolgreichen Etablierung der Demenzberatung in Niederösterreich ist ein kostenloses und besonders breites und niederschwelliges Versorgungsnetzwerk entstanden. Beratung ist nur dann wirklich gut, wenn sie individuell ist. Von Mensch zu Mensch, unkompliziert und auf die bestimmte Situation und die Betroffenen zugeschnitten. Genauso läuft die Demenzberatung in Niederösterreich ab. Die Betroffenen und ihre Angehörigen erhalten wichtige Hilfe und Information direkt bei den Demenz-Info-Points in allen ÖGK-Kundenservice-Stellen in Niederösterreich und selbstverständlich online und per Telefon“, sagt Ing. Norbert Fidler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Niederösterreich. „In den Demenz-Info-Points der ÖGK gibt es mehr als 280-mal pro Jahr die Gelegenheit, eine der zweistündigen Beratungseinheiten in 24 Gemeinden aufzusuchen. Terminvereinbarung ist keine notwendig.“

Demenz verändert das Leben und den Alltag. Dabei ergeben sich viele Fragen und Probleme. „Bei unseren Beratungen können wir individuell helfen“, stimmt Gabriele Nemeth, Demenz-Expertin beim Demenzservice NÖ, zu. Manchmal kann es dauern, bis Angehörige entscheiden, sich beraten zu lassen. „Viele glauben, nur sie sind betroffen. Aber Demenzerkrankungen sind keine Seltenheit. Ich bin nur für die Region Mostviertel zuständig und habe dennoch jeden Tag eine Beratung bei betroffenen Familien“, beschreibt Nemeth. Sie rät dazu, sich schon zu Beginn der Erkrankung an das Demenz-Service NÖ wegen einer Beratung zu wenden. Denn: „Je früher man sich beraten lässt, desto entlastender ist es für die Familie.“

Hilfreich sein können auch die Informationsveranstaltungen des Demenzservice NÖ, die in verschiedenen Gemeinden angeboten werden. www.demenzservicenoe.at/veranstaltungen

