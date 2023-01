Bezirksmuseum 8: Konzert „Brahms verehrte Schubert...“

Auskünfte per E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Der erste Konzert-Abend des Vereines „Freunde der Kammermusik“ in der Saison 2023 wird am Mittwoch, 11. Jänner, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) durchgeführt. Die klangvolle Veranstaltung im Festsaal des Museums trägt den Titel „Brahms verehrte Schubert – wir verehren beide“ und geht um 19.00 Uhr los. Dargeboten werden Kompositionen von Johannes Brahms und Franz Schubert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Auskünfte zu dem Kultur-Termin holen Interessierte per E-Mail ein: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.

Hartmut Jonitz (Bariton), Susanne Reichl (Klavier), Gerhard Winkler (Violine), Veronika Winkler (Violine), Endre Guran (Viola), Thomas Goldmann (Viola) und Peter Fliedl (Cello) wirken an dem kurzweiligen Programm mit. Die Zuhörer*innen sollen die aktuellen Corona-Vorgaben einhalten. Über sonstige kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Josefstadt informiert die ehrenamtliche Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

