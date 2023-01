Jahresbilanz: Rekordjahr für 3SI Immogroup, Ausblick auf 2023 optimistisch

Immobilienentwickler 3SI Immogroup: Rückblick 2022 | Ausblick 2023

Es war ein intensives, oftmals forderndes, aber ungemein erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen – und das stärkste Ankaufsjahr der Firmengeschichte Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/9

2022 gab es für mich als 3SI-Geschäftsführer zahlreiche verschiedene Highlights Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/9

Mit „The Unique“ haben wir ein einzigartiges Villenprojekt in Traumlage am Döblinger Hackenberg begonnen. Auf der Mariahilfer Straße 127, Ecke Bürgerspitalgasse, haben wir die Sanierung an einem der einstigen Prachtaltbauten dieses Bezirks abschließen können. Auf das von Weitem sichtbare Ergebnis des um die Jahrhundertwende errichteten, geschichtsträchtigen Hauses bin ich unfassbar stolz. In Grinzing und der Wiener Innenstadt haben wir exzellente Liegenschaften erwerben können, die unser Portfolio nachhaltig bereichern. Und mit dem Launch der Wiener Leibrentenpension gelang uns heuer die Markteinführung eines für Immobilienbesitzer ausgesprochen attraktiven und mittlerweile bei uns stark nachgefragten Verkaufsmodells Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 3/9

Wir konnten unser Portfolio mit einigen wahrhaftigen Schmuckstücken anreichern, Objekte, die in den vergangenen Jahren am Markt nicht sichtbar waren. So sind auch mehrere Immobilien im 1. Bezirk in unseren Besitz übergegangen Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 4/9

Auch für unsere Kundinnen und Kunden hat sich der Blickwinkel verändert. Welche Nachhaltigkeitskriterien bei der Schaffung von Wohnraum berücksichtigt wurden, wie hoch der Heizwärmebedarf ist, welche Energie- und Wärmequellen vorhanden sind – diese Aspekte sind mittlerweile bereits bei der Suche nach Wohnraum ausschlaggebend dafür, ob eine Immobilie in Erwägung gezogen wird, oder nicht Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 5/9

Wir investieren im Rahmen unserer Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen bereits jetzt Millionen in Wärmedämmung, neue Technologien zur Wärme- und Energiegewinnung und Energiesparmaßnahmen. Das wollen wir durch die entsprechenden Zertifizierungen auch sichtbar machen Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 6/9

Dieses Engagement werden wir auf jeden Fall fortführen Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 7/9

Nichtdestotrotz werden sich sowohl Inflation, als auch die in den letzten Monaten teils sprunghaft und nicht immer nachvollziehbar gestiegenen Preise für Baumaterial – und damit die wirtschaftliche Lage – wieder beruhigen Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 8/9

Die 3SI Immogroup kauft und baut im kommenden Jahr, dem wir grundsätzlich positiv und optimistisch gegenüberstehen, definitiv in dem Ausmaß der vergangenen Jahre weiter Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 9/9

Wien (OTS) - Über 40 erworbene Liegenschaften, mehr als 300 neu geschaffene Wohnungen, 11 neue MitarbeiterInnen, ein neuer Investmentrekord und mehrere internationale Preise: Das Jahr 2022 war für den Wiener Immobilienentwickler 3SI Immogroup erneut von neuen Rekorden und Erfolgen geprägt. Die Ziele für 2023 sind bereits definiert, der Ausblick für die gesamte Immobilienbranche sei durchwegs optimistisch, wie Michael Schmidt, Geschäftsführer des Familienunternehmens, betont.

„ Es war ein intensives, oftmals forderndes, aber ungemein erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen – und das stärkste Ankaufsjahr der Firmengeschichte “, fasst Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, die vergangenen zwölf Monate sichtlich zufrieden zusammen. Die Zahlen belegen den Erfolg nachhaltig; mit über 300 entwickelten Wohnungen im Alt- und Neubaubereich und mehr als 40 erworbenen Liegenschaften in Wien und urbanen Gebieten Österreichs zählt das Unternehmen auch heuer zu den Top-Playern am heimischen Immobilienmarkt.

„ 2022 gab es für mich als 3SI-Geschäftsführer zahlreiche verschiedene Highlights “, so Schmidt. „ Mit „The Unique“ haben wir ein einzigartiges Villenprojekt in Traumlage am Döblinger Hackenberg begonnen. Auf der Mariahilfer Straße 127, Ecke Bürgerspitalgasse, haben wir die Sanierung an einem der einstigen Prachtaltbauten dieses Bezirks abschließen können. Auf das von Weitem sichtbare Ergebnis des um die Jahrhundertwende errichteten, geschichtsträchtigen Hauses bin ich unfassbar stolz. In Grinzing und der Wiener Innenstadt haben wir exzellente Liegenschaften erwerben können, die unser Portfolio nachhaltig bereichern. Und mit dem Launch der Wiener Leibrentenpension gelang uns heuer die Markteinführung eines für Immobilienbesitzer ausgesprochen attraktiven und mittlerweile bei uns stark nachgefragten Verkaufsmodells “, fasst Schmidt die Erfolge seines Unternehmens knapp zusammen.

Für die hochwertige Immobilienentwicklung selbst wurde die 3SI Immogroup übrigens auch heuer mit internationalen Preisen prämiert. Unter anderem wurden die Altbau-Projekte „The Heritage“ (Dißlergasse 8, 1030 Wien) und „The Masterpiece“ (Skodagasse 15, 1080 Wien) ausgezeichnet. Als „Bester Luxus-Immobilien Entwickler in Österreich“ wurde die 3SI Immogroup für das einzigartige Villen-Projekt „The Unique“ am Döblinger Hackenberg geehrt.

Rekordwert: 2022 über 300 Mio. Ankaufsvolumen

Mit einem Investitionsvolumen von über 300 Mio. Euro hat der Wiener Immobilienentwickler 2022 zeitgleich einen neuen Ankaufsrekord aufgestellt. Trotz aller scheinbaren Turbulenzen und eines retrospektiv betrachtet herausfordernden Jahres habe die 3SI Immogroup 2022 intensiv eingekauft, das letztjährige Ankaufsvolumen im dreistelligen Millionenbereich wurde nochmals deutlich übertroffen. " Wir konnten unser Portfolio mit einigen wahrhaftigen Schmuckstücken anreichern, Objekte, die in den vergangenen Jahren am Markt nicht sichtbar waren. So sind auch mehrere Immobilien im 1. Bezirk in unseren Besitz übergegangen “, berichtet Michael Schmidt.

Weiterhin intensiver Ankauf, attraktive Bauprojekte, Wachstum: Klare Ziele für 2023

Trotz erneutem Ankaufsrekord stehen die Zeichen für Michael Schmidt auch 2023 auf Investment und Wachstum. Mit neun laufenden Baustellen starte man bereits in das neue Jahr, für zahlreiche weitere Immobilienprojekte, etwa im 3. (Landstraßer Hauptstraße), 18. (Schumanngasse), 14. (Linzerstraße) oder 22. Bezirk (Kagraner Platz) ist der Spatenstich im Lauf des kommenden Jahres geplant.

Ein wahrhaft sichtbares Zeichen will die 3SI Immogroup auch in puncto Nachhaltigkeit setzen. Ab dem kommenden Jahr sollen alle Neubauten und Altbauten im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien zertifiziert werden. „ Wir investieren im Rahmen unserer Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen bereits jetzt Millionen in Wärmedämmung, neue Technologien zur Wärme- und Energiegewinnung und Energiesparmaßnahmen. Das wollen wir durch die entsprechenden Zertifizierungen auch sichtbar machen “, schildert Michael Schmidt.

Firmenintern ist im kommenden Jahr auch der weitere Ausbau der Sponsoringtätigkeit geplant. Neben der Unterstützung diverser karitativer Einrichtungen und Initiativen wie Licht ins Dunkel oder Benefizkonzerten unterstützt die 3SI Immogroup seit heuer auch mit „RealWomen“ einen Verein, der die Förderung von Frauen in der Immobilienwirtschaft zum Ziel hat. „ Dieses Engagement werden wir auf jeden Fall fortführen “, bestätigt Schmidt.

Immobilienmarkt 2023: Ausblick prinzipiell optimistisch

Was die allgemeine Entwicklung der Immobilienbranche anbelangt, zeigt sich Geschäftsführer Michael Schmidt bewusst optimistisch. 2023 werde aufgrund heuriger Umstände – gestiegenen Baukosten, neuen Kreditvergaberichtlinien und Leitzinserhöhungen, Lieferengpässen et cetera – in Österreich weniger gebaut werden. Besonders in Ballungsräumen werde das in den nächsten Jahren zu einer Verknappung des Wohnungsangebots und steigenden Preisen führen. „ Nichtdestotrotz werden sich sowohl Inflation, als auch die in den letzten Monaten teils sprunghaft und nicht immer nachvollziehbar gestiegenen Preise für Baumaterial – und damit die wirtschaftliche Lage – wieder beruhigen “, ist Michael Schmidt überzeugt.

Beschäftigen werde die Immobilienbranche 2023 weiterhin EU-Taxonomie und ESG-Kriterien. Die Themen Nachhaltigkeit, ressourcenschonende Bauweise und Energiewende seien allerdings nicht nur für die Baubranche ein höchstaktuelles Thema. „ Auch für unsere Kundinnen und Kunden hat sich der Blickwinkel verändert. Welche Nachhaltigkeitskriterien bei der Schaffung von Wohnraum berücksichtigt wurden, wie hoch der Heizwärmebedarf ist, welche Energie- und Wärmequellen vorhanden sind – diese Aspekte sind mittlerweile bereits bei der Suche nach Wohnraum ausschlaggebend dafür, ob eine Immobilie in Erwägung gezogen wird, oder nicht “, berichtet der Bauträger.

Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum auch 2023 hoch

Die Nachfrage nach hochwertigem, langlebigen Wohnraum im Altbau- und Neubausegment werde auch 2023 zweifellos gegeben sein, sowohl für Eigennutzer, als auch für Anleger. 2022 waren vor allem größere 3- bis 4-Zimmerwohnungen mit Freiflächen oder Gärten gefragt, ein Anstieg war vor allem bei Nachfragen nach Luxusimmobilien bemerkbar. Käufer seien heuer trotz der wirtschaftlichen Lage weiterhin bereit gewesen, Nachhaltigkeit, Hochwertigkeit und Qualität zu bezahlen, bestätigt Michael Schmidt.

Die 3SI Immogroup habe für das kommende Jahr bereits zahlreiche attraktive Projekte in der Pipeline, unter anderem im 2., 3., 14., 18., 19. und 22. Bezirk. In Zeiten, die von Inflation geprägt sind, bleibe das Investment in Immobilien eine krisensichere, wenn nicht die ideale Anlageform. Die gesamte Branche solle die derzeitige Krise auch als Chance betrachten. „ Die 3SI Immogroup kauft und baut im kommenden Jahr, dem wir grundsätzlich positiv und optimistisch gegenüberstehen, definitiv in dem Ausmaß der vergangenen Jahre weiter “, bekräftigt Michael Schmidt.

Weitere Informationen:

www.3si.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at