Darf Wahrheit noch gesagt werden?

Öffentliche Verhandlung am Oberlandesgericht Linz

Linz (OTS) - Eva-Margarita Elisabeth Mayr ist seit zweieinhalb Jahren in der Demoszene aktiv, als Versammlungsleiterin vieler friedlicher Versammlungen und als freie Presse. Sie arbeitet ehrenamtlich für den Verein für positive Aura am Hauptplatz (ZVR:1154814241), der viele Videos und Berichte kostenlos zur Verfügung stellt und Einblicke in die Linzer Demoszene unabhängig bietet. Parteifrei.

Ungefähr 60 mal hielt sie die Silvesterrede „Dein Freund und Helfer“ bei ihren Lautsprecherumzügen in Linz, um auf den Polizeieinsatz am 1.1.2021 gegen friedliche Demonstranten hinzuweisen und nannte dabei einen Polizisten namentlich.

Ich war schockiert über diesen Polizeieinsatz, wo ich Augenzeuge einer brutalen, unrechtmäßigen Verhaftung eines Friedensaktivisten wurde. Einzelne Schwarze Schafe bringen einen schlechten Ruf über alle Polizisten. Daher muß das rechtsstaatlich aufgearbeitet werden. sagt Eva Mayr

Darf die Wahrheit noch öffentlich gesagt werden?

Das Landesgericht Linz sprach Frau Mayr in allen Punkten der Verleumdung frei. Üble Nachrede wird am OLG verhandelt, sie ging in Berufung.

Nächsten Mittwoch, 11.01.2023, 9:15 wird Recht gesprochen. Aufgrund des Freispruches am LG Linz, erwarten die Bürgerlisten OÖ eine Rückweisung an das Bezirksgericht.

Gemeindearzt Dr. Martin Gollner hat die Sozial-Offensive der Aktivistin gefallen und erlebte daher ihren Demoumzug live mit.

Ich war vom Mut von Eva Mayr beeindruckt. Die Versammlung war perfekt organisiert. Durch die Begleitung von zwei Exekutiv-Beamten fühlte ich mich sicher. sagt Dr. Martin Gollner, Obmann der Bürgerlisten Oberösterreich

Mit der Sozial-Offensive macht Mayr einen Vorschlag zur Bekämpfung der Armut in Österreich; für weitere Informationen folgender Link:

https://die-gelben.at/demoveranstalterinnen-oesterreich/









Mayr spricht vor OLG Linz http://www.facebook.com/freitag.freiheit.1/videos/872269217234000

