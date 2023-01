FPÖ – Amesbauer: Das Totalversagen der ÖVP beim Asylchaos fällt sogar schon eigenen Funktionären auf!

Abrechnung eines oberösterreichischen ÖVP-Bürgermeisters mit der eigenen Partei beweist völliges Scheitern von Karner & Co

Wien (OTS) - „Jetzt nehmen sich selbst eigene Parteigänger kein Blatt mehr vor den Mund und prangern zu Recht das Totalversagen der ÖVP und von Innenminister Karner an, das unserem Land allein 2022 mehr als 100.000 Asylanträge beschert hat“, erklärte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer. Er bezog sich dabei auf aktuelle Aussagen des ÖVP-Bürgermeisters von St. Georgen im Attergau im Interview mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“, in welchem dieser die Bundes-ÖVP in Asylfragen als „unfähig“ bezeichnete.

Innenminister Karner würde lediglich „kraftmeierische Sprüche klopfen“, in Wahrheit jedoch keinerlei echte Maßnahmen gegen die illegale Masseneinwanderung setzen. „Der ÖVP fehlt sowohl der Wille als auch der Mut, dieser ,neuen Völkerwanderung´ endlich ein Ende zu setzen. Mit ihrer Rhetorik täuschen Nehammer, Karner und Co eine harte Linie nur vor, die Fakten sprechen aber eine ganz andere Sprache. Was Österreich jedoch schon längst braucht, ist ein sofortiger Asylstopp, echter Grenzschutz samt Zurückweisungen, die Wiederöffnung von Ausreisezentren und insgesamt eine klare Deattraktivierung als Zielland für Wirtschaftsmigranten und Scheinasylanten“, so Amesbauer, der auf das 23-Punkte-Maßnahmenpaket der FPÖ für einen sofortigen Asylstopp verwies: „Dieses schwarz-grüne Asyl- und Zuwanderungschaos ist den Bürgern schon lange nicht mehr zumutbar, immerhin müssen sie mit ihrer Sicherheit und ihrem Steuergeld die Zeche dafür bezahlen. Die Bundesregierung muss endlich handeln oder am besten zurücktreten und den Weg für Neuwahlen frei machen!“

