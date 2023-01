Kandao führt Kandao Meeting Ultra Standalone Video Conferencing Terminal auf der CES 2023 ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kandao freut sich, die Markteinführung des Meeting Ultra bekanntgeben zu können, eines 360-Grad-Konferenzgeräts mit zwei verbundenen schwenkbaren Touchscreens, die es Benutzern ermöglichen, jederzeit und auf beliebige Art und Weise Konferenzsitzungen abzuhalten. Das Kandao Meeting Ultra gewann die Auszeichnung „Best of Innovation" (Beste Innovation) auf der CES 2023 für sein innovatives Design eines alles umfassenden Konferenzgeräts.

Diese neue Iteration in unserer Hybrid-Meeting-Reihe baut auf unserem vorherigen preisgekrönten Meeting Pro auf. Genau wie bei früheren Modellen verfügt Meeting Ultra über zwei Objektive für die Panorama-Videoaufnahme, ungerichtete Mikrofone, die eine Audioübertragung bis zu 5,5 Meter (18 Fuß) Entfernung aufnehmen, HiFi-Lautsprecher und ein integriertes Android-Betriebssystem, sodass das Gerät direkt an jeden Monitor angeschlossen werden kann und als eigenständiges Videokonferenzterminal funktioniert. Der KI-Algorithmus mit Smart-Tracking ermöglicht es dem Gerät, Audio- und Videoeingänge zu verbinden, um sich in jedem Meeting immer auf den jeweils Sprechenden einzustellen.

Am wichtigsten bei dieser neuen Iteration sind die Erhöhung der Videoqualität auf 4K 30FPS und zwei schwenkbare Touchscreen-Displays, die es Benutzern ermöglichen, Teilnehmer aus der Ferne zu sehen und sich einfach direkt vom Gerät aus auf Konferenz-Plattformen einzuloggen. Durch die Hinzufügung von zwei Displays müssen sich die Nutzer nicht mehr in Richtung externer Monitore wenden und damit den aus der Ferne Teilnehmenden ihr Profil zeigen, was ein häufiges Problem von 360-Grad-Konferenzgeräten ist. Die Benutzer können direkt in die Kamera und die Displays sehen, sodass ihre Gesichter für die Teilnehmer aus der Ferne immer im Bild sind.

Das äußere Gehäuse des Kandao Meeting Ultra enthält zwei HDMI-OUT-Ports, um bis zu zwei externe Display-Bildschirme zu unterstützen, sowie einen HDMI-IN-Port, um den Bildschirm von einem Computer direkt über die beiden angeschlossenen Displays wiederzugeben. Es gibt auch einen Ethernet-Anschluss für die Kabelverbindung, 3 USB-A-Anschlüsse zur Verbindung von Tastatur und Maus, einen USB-C-Anschluss für Peripheriegeräte (zusätzliche Kamera, Mikrofon oder Lautsprecher) und einen SD-Karteneinschub für die Aufzeichnung von Meetings.

Zu den zusätzlichen Verbindungsoptionen gehören ein 5G-Hotspot und ein WiFi-Netzwerk oder LAN, um es den Benutzern zu ermöglichen, an jedem beliebigen Ort Konferenzen abzuhalten. Kandao-Geräte sind mit allen großen Videokonferenz-Plattformen, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack und Cisco Webex kompatibel.

Das Gerät ist so konzipiert, dass es flexibel auf die Bedürfnisse der Geschäftsanwender zugeschnitten ist. Es kann entweder permanent in der Mitte des Raumes positioniert sein, um sich schnell für Telefonkonferenzen einrichten zu lassen, oder es kann von einem Büro zu einem Kundenstandort transportiert werden. Dies ist perfekt für die Panorama-Übertragung aus Konferenzräumen, Präsentationen durch Einzelpersonen, Meeting-Diskussionen im Meeting-Raum, Vorstandssitzungen und Meetings vor Ort für Notfallteams.

Kandao ist der Ansicht, dass das Meeting Ultra eine konkurrenzlose Portabilität und Flexibilität für Geschäftsanwender bietet. Während die Welt zu hybriden Meetings übergeht, müssen Konferenzräume erweitert werden, und die Mitarbeiter müssen mit neuen Tools ausgestattet sein, die das immersive Erlebnis von persönlichen Meetings auch von den entlegensten Standorten aus ermöglichen.

Informationen zum Unternehmen

Kandao ist ein VR-Forschungs- und Hardware-Start-up-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Bildgebungsprodukten der nächsten Generation konzentriert und das menschliche Leben bereichert. Angetrieben durch die Entwicklung von Hardware und Software, ist Kandao ein Pionier in der VR-Technologie, von Ultra-HD-Videokameras und Videokonferenzkameras. Das 2016 gegründete Unternehmen ist das erste chinesische Unternehmen, dem die CES-Auszeichnung Best of Innovation in der Kategorie digitale Bildgebung verliehen wurde, und das erste Unternehmen, das seine 12K-3D-VR-Kamera verwendet, um in 8K-VR live zu streamen.

Haben Sie Fragen oder Medienanfragen? Bitte wenden Sie sich an unseren Chief Growth Officer, Jiawei Chen, unter jiawei @ kandaovr.com oder an unser Vertriebsteam unter sales @ kandaovr.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1975652/Kandao_Meeting_Ultra_wins_CES_2023_Innovation_Awards.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kandao-fuhrt-kandao-meeting-ultra-standalone-video-conferencing-terminal-auf-der-ces-2023-ein-301715689.html