Blimlinger trauert um "die Radiostimme" Ernst Grissemann

Der große österreichische Radiomoderator Ernst Grissemann ist 89- jährig verstorben

Wien (OTS) - „Als 'The Voice' wird Ernst Grissemann meiner Generation unvergessen bleiben. Er prägte das ORF-Radio mit seiner sonoren unverkennbaren Stimme in den unterschiedlichsten Sendungen. Ohne ihn, den Mister Ö3, würde es den bis heute erfolgreichen Sender nicht geben“, erinnert sich die Kultursprecherin der Grünen Eva Blimlinger an den heute verstorbenen Ernst Grissemann.

Begonnen als Nachrichten- und Programmsprecher beim französischen Besatzungssender Sendergruppe West tätig, war er nach dem Staatsvertrag beim Österreichischen Rundfunk in unterschiedlichen Funktionen tätig. Gerd Bacher war es, der ihn mit dem Aufbau eines Unterhaltungssenders beauftragte – Ö3 war in wenigen Wochen geboren. Dies prädestinierte ihn als Hörfunkintendant der er zwischen 1979 und 1990 war. Und nun widmete er sich auch als Kommentator, Sprecher, Gestalter weiteren Programmen auf Ö1. Zuletzt war der in Imst geborene Grissemann bis 1994 Tiroler Landesintendant.



„Ob Ingeborg-Bachmann-Preis, Neujahrskonzert oder Eurovisions-Contest, er fand immer die richtigen Worte und den richtigen Ton. Wir trauern um ihn und drücken der Familie, seinen Freunden und Freundinnen unser inniges Beileid aus“, so die Grüne Mediensprecherin abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at