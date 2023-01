Helga Krismer: „Johanna Mikl-Leitner muss bei EVN handeln.“

Grüne Landessprecherin fordert rasche Preissenkung aufgrund sinkender Marktpreise

St. Pölten (OTS) - „Während die Preise bei Strom und Gas am Markt nachlassen, merken die BürgerInnen noch nichts davon“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer. Sie fordert, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner rasch bei der EVN, die mehrheitlich dem Land Niederösterreich gehört, auf eine Preissenkung aufgrund sinkender Marktpreise für Strom und Gas hinwirken sollte.



Sie betont, dass es wichtig ist, dass die Preissenkungen genauso schnell wie die Preiserhöhungen an die Menschen weitergegeben werden, damit die Politik das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen kann, indem sie ihre Handlungsspielräume für die Menschen nutzt und nicht für andere Interessen. Die BürgerInnen beklagen, dass die sinkenden Preise am Markt noch nicht an sie weitergegeben werden.



