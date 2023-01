SPÖ-Deutsch zu 3 Jahre Türkis-Grün: „Drei verlorene Jahre für Österreich zum Schaden von Land und Leuten“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert „Stillstand, Streit und Scheitern in Regierung“ – SPÖ hat Plan für Teuerungsstopp, Energiewende, Gesundheit, Bildung und Migration

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Angelobung der Bundesregierung vor drei Jahren am 7. Jänner stellt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch Türkis-Grün ein vernichtendes Zeugnis aus. „Seit drei Jahren fuhrwerkt die türkis-grüne Bundesregierung nun in Österreich – und es waren drei verlorene Jahre des Stillstands und des Scheiterns für unser Land, für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Diese Regierung hat im Kampf gegen die Teuerungs- und Energiekrise auf ganzer Linie versagt und schadet damit der Bevölkerung und dem Wirtschaftsstandort“, so Deutsch und weiter: „Es ist Zeit, dass sich etwas ändert in unserem Land. Es ist Zeit für Neuwahlen und eine lösungsorientierte Politik, bei der das Wohl von Land und Leuten im Mittelpunkt steht. Damit es mit Österreich endlich wieder bergauf geht und die Menschen mit Zuversicht in die Zukunft schauen können!“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Während die SPÖ am laufenden Band Lösungsvorschläge für die Probleme und Herausforderungen, vor denen unser Land steht, auf den Tisch gelegt hat, hat die Nehammer-Regierung keine einzige Maßnahme gesetzt, um die Preise zu senken und damit die Inflation zu dämpfen. Statt endlich die seit Monaten bekannten Vorschläge der SPÖ vom nationalen Gaspreisdeckel bis hin zum Streichen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel umzusetzen, gibt es nur Einmalzahlungen, die sofort verpuffen“, so Deutsch. „Mit der Erhöhung der CO2-Steuer Anfang Jänner heizt die Regierung die Teuerung noch weiter an, gleichzeitig werden mit der Senkung der Körperschaftssteuer Steuerzuckerln in Milliardenhöhe an türkise Großspender verteilt“, so Deutsch über die verantwortungslose Regierungspolitik. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erinnert auch an die gescheiterte Arbeitsmarktreform, das seit über 700 Tagen ausständige Klimaschutzgesetz, die Blockade des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes, dem immer noch ausständigen unabhängigen Bundesstaatsanwalt sowie dem Informationsfreiheitsgesetz und der ausständigen Verschärfung des Korruptionsstrafrechts.

„Damit unser Land für die Zukunft krisenfester wird, sind Investitionen in eine sozial gerechte Energiewende, in ein starkes Gesundheitssystem sowie in chancengerechte Bildung notwendig. In der Asyl- und Migrationspolitik braucht es vernünftige und sachliche Lösungen statt Showpolitik. Bei Lebensmitteln, Mieten und Energie brauchen Bevölkerung und Betriebe endlich einen Teuerungsstopp. Das sind Themen, die wir in Regierungsverantwortung auf der Agenda hätten“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Für diese Schlüsselbereiche hat die SPÖ bei ihrer Arbeitsklausur die richtigen Lösungen und Konzepte erarbeitet.

„Die Menschen haben die Nase gestrichen voll vom Streit, den Skandalen und der Showpolitik der Regierung. Es ist kein Wunder, dass die Vertrauenswerte von ÖVP und Grünen im Keller sind und 70 Prozent der Bevölkerung mit der Arbeit der Regierung unzufrieden sind. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer resümiert: „Die ÖVP und Nehammer können es einfach nicht und die Grünen tragen jede türkise Sauerei mit, um an den Futtertrögen der Macht zu bleiben. Es ist genug.“ (Schluss) bj/lp

