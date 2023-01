SPÖ-Termine von 9. Jänner bis 15. Jänner 2023

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 10. Jänner 2023:

18.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner hält eine Rede beim NÖ GVV Neujahrsempfang; u.a. mit SPÖ-Spitzenkandidat LHStv. Franz Schnabl und NÖ GVV-Präsident Bürgermeister Rupert Dworak (Landhaus NÖ, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Alex von Tunzelmann (British historian and publicist) zum Thema „Fallen Idols - Is history erased when statues are pulled down? Or is history then made?“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/mw3pa5rj (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 12. Jänner 2023:

15.00 Uhr Festakt anlässlich offizieller Eröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes mit Reden, u.a. der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner (nur mit Einladung, Anmeldung erforderlich unter festakt @ parlament.gv.at).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, findet ein Gespräch mit Rudolf Scholten (Präsident des Bruno Kreisky Forums für Internationalen Dialog) und Julian Nida-Rümelin zum Thema „Perspektiven nach dem Ukrainekrieg - Europa auf dem Weg zu einer neuen Friedensordnung?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/mw3pa5rj (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). (Schluss) up/mp

