Die Parlamentswoche vom 9. bis 15. Jänner 2023

Eröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes

Wien (PK) - Nach über fünfjährigen Sanierungsarbeiten wird das historische Parlamentsgebäude mit einem Festakt am 12. Jänner und Tagen der offenen Tür am 14. und 15. Jänner wiedereröffnet.

Donnerstag, 12. Jänner 2023

15.00 Uhr: Das sanierte Parlamentsgebäude wird offiziell mit einem Festakt im Bundesversammlungssaal eröffnet. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer halten die Eröffnungsreden. Die Festrede kommt vom ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages Wolfgang Schäuble. Abschließend findet ein moderiertes Gespräch mit den Klubobleuten bzw. Klubvorsitzenden der Parlamentsfraktionen August Wöginger (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Herbert Kickl (FPÖ), Sigrid Maurer (Grüne) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) statt. Moderiert wird der Festakt von den ORF-Journalistinnen Clarissa Stadler und Rebekka Salzer. Die musikalische Umrahmung wird durch die Wiener Philharmoniker, die Wiener Sängerknaben und die Wiener Chormädchen erfolgen.

Als Hostbroadcaster des Parlaments überträgt der ORF den Festakt in einer Sondersendung auf ORF 2 und stellt das Signal TV-Medien unentgeltlich zur Verfügung. Der Festakt kann zudem live in der Mediathek des Parlaments mitverfolgt werden. Fotos von der Eröffnung stehen zeitnah auf der Website des Parlaments zum Download zur Verfügung.

Informationen zur verpflichtenden Akkreditierung für Medienvertreter:innen finden Sie in der Parlamentskorrespondenz Nr. 1/2023.

Freitag, 13. Jänner 2023

10:00 Uhr: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kommt mit der Präsidentin des Abgeordnetenhauses der Tschechischen Republik Markéta Pekarová Adamová zu einem Gespräch zusammen. (Parlamentsgebäude, Empfangssalon)

15.25 Uhr: Im Rahmen seines offiziellen Besuchs trifft der Bundespräsident der Schweizer Eidgenossenschaft Alain Berset mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka für ein Arbeitsgespräch zusammen. Vor dem Gespräch gibt es einen Film- und Fototermin (Einlass über den Haupteingang des Parlamentsgebäudes von 14.50 bis 15.15 Uhr). Die Teilnahme an den Medienterminen im Rahmen des offiziellen Besuchs ist ausschließlich mit einem vom Bundespressedienst ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich. Anmeldungen zur Akkreditierung können ab 9. Jänner auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung durchgeführt werden. (Parlamentsgebäude, Empfangssalon)

Samstag, 14. Jänner und Sonntag, 15. Jänner 2023

10.00 Uhr: Am 14. und 15. Jänner öffnet das sanierte Parlamentsgebäude an zwei Tagen der offenen Tür seine Tore für Besucher:innen, um das neu sanierte Parlament wieder zu entdecken oder ganz neu kennenzulernen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritter Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und Parlamentsdirektor Harald Dossi werden die ersten Besucher:innen im Hohen Haus am Ring empfangen.

Bei einem ausgedehnten Rundgang können sich Besucher:innen dann ein Bild vom sanierten Parlament machen. Die Runde führt etwa in den Nationalratssaal mit seiner neuen Glaskuppel, den neuen Sitzungssaal des Bundesrats und den Bundesversammlungssaal, wo Ende Jänner die Angelobung des Bundespräsidenten stattfinden wird. Die Amtsräume der Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat können besichtigt werden. In der Säulenhalle gibt es die Möglichkeit, mit Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen zusammenzutreffen.

Ein Highlight wird das komplett neu geschaffene Besucher:innenzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament" sein. Zu entdecken gibt es auch die Parlamentsbibliothek mit der Ausstellung "Im Sprachraum der Demokratie" und das "Plenarium" unter der neu errichteten Glaskuppel des Parlaments.

Weitere Highlights der zweitägigen Wiedereröffnung bieten die Österreichische Post AG und die Münze Österreich AG. Ein speziell angefertigtes Philatelie-Set, das an den Tagen der offenen Tür im Parlament mit einem exklusiven Ersttagsstempel angeboten wird, und die Fünf-Euro-Demokratiemünze, gefertigt aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes, stehen zum Kauf bzw. zum Tausch zur Verfügung. Letzter Einlass für Besucher:innen ist 16.00 Uhr.

Informationen zur Anmeldung für Medienvertreter:innen finden Sie in der Parlamentskorrespondenz Nr. 3/2023. Für Medienvertreter:innen steht an beiden Tagen ab 9.30 Uhr ein Welcome Desk beim Haupteingang hinter dem Pallas Athene Brunnen zur Verfügung. (Schluss) keg/lan

