Ortsdurchfahrt von St. Bernhard im Zuge der L 52 wird neugestaltet

LR Schleritzko: Verkehrssicherheit und Ortsbild verbessern

St. Pölten (OTS) - Die Ortsdurchfahrt von St. Bernhard im Zuge der Landesstraße L 52 wird im heurigen Jahr saniert bzw. neugestaltet. Auf einer Länge von rund 570 Metern wird hier mit Gesamtkosten von 145.000 Euro (Land 70.000 Euro, Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen 75.000 Euro) zum einen der Belag vollflächig erneuert und zum anderen der Gehsteig saniert bzw. neu angelegt. Die neue Fahrbahn wird entsprechend den örtlichen Verhältnissen in einer Breite von 5,75 Metern ausgeführt.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Rund 20 Prozent des NÖ Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Das Aussehen unserer Orte wird in ganz entscheidendem Ausmaß von den Straßen geprägt. Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern.“ Die Arbeiten, welche die Straßenmeisterei Horn mit Bau- und Lieferfirmen der Region durchführt, starten nach Ostern und werden je nach witterungsbedingten Baufortschritt bis Anfang September andauern.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse