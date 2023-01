„kulturMontag“: Kulturhauptstadt „Salzkammergut 2024“, Neustart für die Golden Globes, Erfolgswelle der koreanischen Popkultur

Danach: Dokumentation „Tintoretto und das neue Venedig“

Wien (OTS) - Der von Peter Schneeberger präsentierte „kulturMontag“ am 9. Jänner 2023 um 22.30 Uhr in ORF 2 widmet sich u. a. dem Salzkammergut, das mit Bad Ischl und 22 weiteren Gemeinden das Kulturhauptstadtprojekt 2024 bildet. Dazu ist die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger live zu Gast im Studio. Weitere Themen sind u. a. die Neuausrichtung der skandalgebeutelten Golden Globes sowie der weltweite Boom der koreanischen (Pop-)Kultur, der nach Musik und Film nun auch Mode und Kunst erfasst. Anschließend an das Kulturmagazin steht die Doku-Premiere „Tintoretto und das neue Venedig“ (23.15 Uhr) auf dem Programm.

Land in Sicht – Salzkammergut als „Kulturhauptstadt 2024“

„Kultur ist das neue Salz“: Mit diesem Slogan wirbt Bad Ischl gemeinsam mit 22 Gemeinden des Salzkammerguts für ihr Kulturhauptstadtprojekt 2024. Erstmals in der Geschichte seit der Gründung der „Kulturhauptstadt Europa“ im Jahr 1985 wird dieses Prädikat 2024 einer inneralpinen, ländlich geprägten Region zugeschrieben. Von Altmünster bis Gosau, von Bad Goisern bis Vorchdorf – unter dem Motto „23 für 24“ wollen alle Salzkammergut-Gemeinden für das kulturelle Großprojekt an einem Strang ziehen sowie die Vielfalt aus historisch verwurzelter und zeitgenössischer Kunst und Kultur vor den Vorhang und auf eine internationale Ebene heben. Themen wie Macht und Tradition, der Wandel der Kultur, aber auch heiße Eisen wie Overtourism stehen dabei im Zentrum. Der „kulturMontag“ begibt sich gemeinsam mit berühmten Persönlichkeiten der Region wie Hubert von Goisern oder Ausnahme-Koch Christoph Held vom „Siriuskogel“ auf Spurensuche. Live im Studio bei Peter Schneeberger ist die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger, die über den Sehnsuchtsort Salzkammergut spricht, das Wesen der Bevölkerung, den Spagat zwischen Tradition und Moderne und was es heißt, Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten.

Image-Korrektur – Die Golden Globes

Zwei Jahre lagen sie auf Eis, jetzt versuchen die skandalgeschüttelten Golden Globes zu ihrem 80. Jubiläum den Neustart. Die seit den 1940er Jahren in Hollywood ansässige Auslandspresse – Hollywood Foreign Press Association (HFPA) – war vor allem wegen fragwürdiger Praktiken, Vorwürfen von Bestechlichkeit und mangelnder Vielfalt unter Druck geraten. So gehörte dem Gremium aus knapp 100 Journalistinnen und Journalisten damals kein einziges schwarzes Mitglied an. Viele Stars übten heftige Kritik, Firmen setzten die Zusammenarbeit aus. Der Sender NBC sagte die traditionelle TV-Übertragung der Golden Globes für Jänner 2022 ab. Nominierte blieben der Veranstaltung fern, die Namen der Gewinner/innen wurden nur über die Social-Media-Accounts des Verbands der Auslandspresse verkündet. Daraus hat dieser seine Konsequenzen gezogen und bemüht sich seither um mehr Transparenz. Im Zuge von Reformen wurde ein Diversitätsberater eingestellt, ein neuer Vorstand gewählt, die Mitgliedschaft vergrößert und vielfältiger gemacht. Nun soll es am 10. Jänner 2023 endlich wieder Golden Globes mit Glanz und Glamour geben. Die Nominiertenliste zumindest lässt die Herzen der Cineasten schon höher schlagen. Mit acht Nominierungen Spitzenreiter ist die Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“, eine in Irland spielende Geschichte über streitende Freunde mit Colin Farell und Brendan Gleeson. Der „kulturMontag“ berichtet über die Neuausrichtung der Golden Globes.

Die „Koreanische Welle“ – Ein kultureller Siegeszug um die Welt

Vor zehn Jahren katapultierte der Überraschungshit „Gangnam Style“ von Rapper Psy südkoreanische Popmusik in die internationalen Charts. Seitdem rollt die „Koreanische Welle“ unaufhörlich rund um den Globus. „K-Pop“ bricht regelmäßig Verkaufsrekorde, so erreichte die siebenköpfige Boygroup BTS im Vorjahr in den US-Charts innerhalb von zehn Monaten gleich fünfmal Platz eins und stellte damit einen Rekord von Michael Jackson ein. Auch am schnörkellosen Stil der „K-Movies“ hat das Publikum Gefallen gefunden. So erhielt 2020 „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho als erster fremdsprachiger Film den Oscar für den besten Film. 2021 wurde die Serie „Squid Game“ von Hwang Dong-hyuk zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie auf Netflix und zu einer der erfolgreichsten Serien überhaupt. Der gegenwärtige Erfolg der südkoreanischen Popkultur hatte jedoch einen langen Vorlauf. Schon Mitte der 1990er Jahre wurde der Begriff „Hallyu“ geprägt, der die Popularität und Verbreitung zeitgenössischer Kultur aus Südkorea im asiatischen Raum beschreibt. In den letzten Jahren erlebt nicht nur Musik und Film einen wahren Boom, sondern auch koreanische Mode. Streetfashion aus Seoul ist in Mailand, New York und Paris der letzte Schrei und auch zeitgenössische bildende Kunst bahnt sich langsam ihren Weg auf die globale Bühne. Das zeigt auch die aktuelle Ausstellung „HALLYU! The Korean Wave“ im Victoria and Albert Museum in London. Was macht die südkoreanische (Pop-)Kultur so erfolgreich? Der „kulturMontag“ geht in der Megametropole Seoul auf Spurensuche.

Dokumentation „Tintoretto und das neue Venedig“ (23.15 Uhr)

Vor rund 500 Jahren wurde in Venedig ein Star geboren: Der italienische Maler Jacopo Robusti Tintoretto erlangte Weltruhm in einer Zeit der Angst und Unsicherheit, als die Reformation ihren Weckruf in Europa erlebte – und brachte mit schnellen Pinselstrichen und waghalsigen Bildkompositionen die komplexe Psychologie des frühmodernen Menschen auf die Leinwand. Seine bekanntesten Werke bilden die Struktur des von Erminio Peroco gestalteten Films und markieren wichtige Umbrüche in seiner Karriere sowie in der Gesellschaft. An Originalschauplätzen folgt die Dokumentation der Lebensgeschichte des Malers in der Lagunenstadt: vom Aufstieg des rebellischen Kämpfers bis zu seinem Tod. Seine nervösen Pinselstriche und dick aufgetragenen Farben waren für seine Zeitgenossen aufregend neu und wurden für Künstler bis in die Moderne wegweisend. In den bewegten Zeiten der Renaissance zeichnete Tintoretto ein Weltbild, das Jahrhunderte später immer noch aktuell erscheint. Mit hochwertigen Spielszenen an Originalschauplätzen erzählt der Film die Lebensgeschichte des Malers vom Aufstieg als ehrgeiziger Kämpfer bis zum Tod des gefeierten Genies.

