„Bewusst gesund“ mit Psychologin Petra Ruprechter-Grofe zum Thema „Neujahrsvorsatz rauchfrei“

Am 7. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2 und künftig auch in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS)

Wien (OTS) - Der ORF erweitert erneut das Spektrum der Sendungen mit Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache: „Bewusst gesund“, das samstägliche ORF-Gesundheitsmagazin mit Dr. Christine Reiler um 17.30 Uhr in ORF 2 wird ab 7. Jänner 2023 mit ÖGS über ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) sowie auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand angeboten. Zudem stehen den gehörlosen und hörbehinderten Zuschauerinnen und Zuschauern im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Am Samstag, dem 7. Jänner 2023, präsentiert Dr. Christine Reiler in „Bewusst gesund“ folgende Beiträge:

Demenz – mit Musik das Gehirn trainieren

Wo waren nochmal die Schlüssel, wie hieß nochmal die Nachbarin? Immer wieder vergessen wir etwas und mit dem Alter nimmt auch unsere Hirnleistung ab. Wenn es dann zu Fehlfunktionen kommt und Zellen absterben, kann Demenz entstehen. Auch wenn wissenschaftlich nicht gesichert ist, dass sich die Entstehung einer Demenzerkrankung verhindern lässt, spielen bei der Prävention bestimmte Risikofaktoren, die mit der Entwicklung einer Demenz in Verbindung stehen, eine wichtige Rolle. Ein aktives, soziales Leben mit gesunder Ernährung und Gehirntraining soll die Entwicklung verzögern. Und auch die Technik kann helfen, dem geistigen Abbau im Alter entgegenzuwirken. „Bewusst gesund“ berichtet über eine Anwendung, die Technik, Musik und eigene Erinnerungen kombiniert, um das Gehirn täglich fit zu machen. Gestaltung: Larissa Putz

Parodontitis – Zahnausfall lässt sich verhindern

Es ist die sechshäufigste chronische Erkrankung der Welt und weit mehr als eine Million Österreicher/innen leiden daran. Trotzdem ist Parodontitis, eine schwere Entzündung des Zahnfleisches, kaum bekannt und wird für viele Menschen erst zum Problem, wenn ihnen die Zähne ausfallen. Man kann die Krankheit rechtzeitig in den Griff kriegen, aber dafür braucht man Expertenhilfe und auf jeden Fall mehr als nur eine Zahnbürste. Denn während man die Speisereste und Bakterien, die Karies verursachen, am besten mit einer elektrischen Zahnbürste entfernen kann, erreicht man damit nicht die Speisereste in den Zahnzwischenräumen. Zahnseide und Interdentalbürstchen sind dafür besser geeignet. Wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist, dann kann nur noch die Spezialistin oder der Spezialist helfen. Gestaltung: Christian Kugler

Neujahrsvorsatz rauchfrei

Das Thema Rauchen entzweit die Gesellschaft, bei einem sind sich aber alle einig: Mit dem Rauchen aufzuhören ist schwer. Trotzdem ist dies einer der häufigsten Neujahrsvorsätze. Wie schafft man es, durchzuhalten? Ist es besser, von heute auf morgen komplett aufzuhören, oder das Rauchen schrittweise zu reduzieren? Und was ist bei Nikotinersatzpräparaten zu beachten? Wie schafft man es, durchzuhalten? Was tun bei Rückfällen? Diese Fragen beantwortet Psychologin Mag. Petra Ruprechter-Grofe, die seit Jahren Rauchentwöhnungskurse leitet.

Bewegung – Sport für jeden Körper

Statt Kniebeugen gelenkschonende Steps, statt Hampelmann wird die Bewegung ohne Sprung gemacht – es gibt viele Alternativen, um sportliche Übungen an das Gewicht und das Alter anzupassen. „Jede und jeder kann Sport machen und sich bewegen“, sagt Elly Magpie, Gründerin eines inklusiven und diversen Fitnessstudios. Die Wienerin selbst entspricht nicht dem Klischee einer typischen Fitnesstrainerin. Sie ist laut BMI adipös – das ist ihr aber vollkommen egal. Sie macht Sport, hat Spaß dabei, ist gesund und gibt ihre Energie an jede und jeden weiter – egal wie alt, groß, dick oder dünn. Gestaltung: Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Leistenbruch

Das Bindegewebe verbindet, trennt und stützt alle anderen Gewebearten im Körper. Ist es zu schwach, können sich Hernien bilden. Darunter versteht man etwa einen Nabelbruch, Weichteilbruch oder Leistenbruch. Jeder vierte Mann erleidet im Laufe seines Lebens einen Leistenbruch, Frauen eher selten. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, wie gefährlich ein Leistenbruch ist und wann er operiert werden sollte.

