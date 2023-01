„Orientierung“ über Tradition und Veränderung: Ein Hirtenvolk in Kenia auf neuen Wegen

Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung" am Sonntag, dem 8. Jänner 2023, um 12.30 Uhr in ORF 2 einen Beitrag zum Thema „Tradition und Veränderung: Ein Hirtenvolk in Kenia auf neuen Wegen":

Frauen aus der Volksgruppe der Samburu ziehen singend in traditionellen Gewändern durch das Dorf Barsaloi in Samburu County im Westen von Kenia. In ihren Gesängen beten sie um Regen. Der wäre dringend gefragt, wegen der lang anhaltenden Trockenheit stirbt tagtäglich wertvolles Vieh. Ab und zu läutet ein Handy, Textnachrichten werden getippt. Tradition und Moderne sind hier – drei Autostunden durch unwegsames Gelände von der nächsten größeren Stadt entfernt – längst in Wettstreit geraten. Viel hat sich in den vergangenen Jahren beim Hirtenvolk der Samburu verändert. Zog man früher viel durch die Steppe, so werden viele Hirten nun sesshaft. Die Hütten von früher – „Grashütten“ genannt – werden mehr und mehr aus Plastikplanen gefertigt oder sind kleinen, gemauerten Häusern gewichen. Überlieferte Sitten wie Vielehe oder Kriegertum werden zunehmend infrage gestellt.

Vor rund 50 Jahren kamen erstmals römisch-katholische Missionare in die Gegend. Heute bekennen sich viele Samburu zum Christentum, wenngleich einige traditionelle Werte parallel dazu weiter gelebt werden. Seit sieben Jahren ist der Kolumbianer Guillermo Alvarez von den Yarumal-Missionaren hier Pfarrer. Er sieht seine Aufgabe darin, die Menschen in den Prozessen der Veränderung zu begleiten. Der Einfluss von Handy und Internet kann nicht ungeschehen gemacht werden und erzeugt Wünsche und Bedürfnisse im Hirtenvolk, sagt er im Gespräch mit einem Team der „Orientierung“. Veränderungswünsche müssen aber von den Einheimischen ausgehen und dürfen niemals von außen aufgesetzt werden, so seine Überzeugung.

Ein wichtiges Projekt für Alvarez war in den vergangenen Jahren der Bau eines Brunnens und einer Wasserleitung, um die Menschen unabhängiger von den immer länger werdenden Trockenperioden zu machen. Unterstützt werden die Yarumal-Missionare dabei von der „Dreikönigsaktion“ (DKA), dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar in Österreich. Es sei der durch „Umweltsünden“ verursachte Klimawandel, den man hier, obwohl fernab von Industriezonen, dennoch bitter zu spüren bekomme. Für das Vieh gäbe es seit Monaten kein frisches Grün mehr und die Wasserlöcher versiegen. Viele Hirten haben bereits fast ihre gesamte Herde verloren. Das schaffe Spannungen zwischen benachbarten Dörfern und Volksgruppen – mit Überfällen und Toten. Hier versucht Alvarez mit seinem Team Friedensarbeit zu leisten. Die „Orientierung“ war im Westen von Kenia und berichtet über zahlreiche Projekte in Samburu County, die mit Hilfe österreichischer Spendengelder in Angriff genommen werden konnten. Bericht: Marcus Marschalek

