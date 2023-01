Fünf Frauen und noch mehr Fälle: Serienweise ORF-Krimispannung ab 9. Jänner in ORF 1

Start der siebenten Staffel von „Schnell ermittelt“ und Dacapo für „Vier Frauen und ein Todesfall“

Wien (OTS) - Von der Polizei zur Privatdetektivin: Es wird wieder „Schnell ermittelt“ – aber diesmal anders. Denn: Wie geht es mit der ehemaligen Chefinspektorin Angelika Schnell weiter, nachdem der eigene Sohn wegen Mordes verurteilt worden ist und sie selbst aus dem Polizeidienst entlassen wird? Und so ist Publikumsliebling Ursula Strauss ab 9. Jänner 2023 – jeweils am ORF-1-Serienmontag um 20.15 Uhr – in der neuen siebenten Staffel des ORF-1-Serienhits wieder als Angelika Schnell im Einsatz: So wie man sie kennt und doch ganz neu. Ein nicht weniger beliebtes ORF-Krimiquartett tritt um 21.10 Uhr seinen Dienst an, wenn „Vier Frauen und ein Todesfall“ wieder an den Start gehen – und mit dem Dacapo der achten Staffel des ORF-Serienhits für Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren und Martina Poel eine große Katastrophe bevorsteht.

Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer

Gemeinsam mit dem pensionierten Harald Franitschek (Wolf Bachofner) geht Angelika Schnell in den zehn Folgen der siebenten Staffel des ORF-1-Serienhits unter die Privatermittlerinnen. Bezirksinspektorin Maja Landauer (Katharina Straßer) wird außerdem rehabilitiert und bekommt einen neuen Chef, und vielleicht gibt es ja sogar für Angelika und ihren Exmann Stefan (Andreas Lust) eine Chance. In weiteren Rollen sind u. a. auch wieder Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser und Patrick Seletzky zu sehen. In Episodenrollen spielen u. a. Johannes Silberschneider, Maria Fliri, Julia Jelinek, Julia Edtmeier, Nadja Maleh, Maya Unger, Felix Kreutzer, Miguel Herz-Kestranek, Elisabeth Lanz, Julia Stemberger, Herbert Föttinger, Fanny Krausz, Markus Freistätter, Margarethe Tiesel, Alexander Fennon, Alice Prosser, Alev Irmak, Damyan Andreev, Fabian Schiffkorn, Dietrich Siegl, Faris Rahoma und Erika Mottl. Regie führten erneut Gerald Liegel (Folgen 65–69) und Michi Riebl (Folgen 70–74) nach Drehbüchern von Verena Kurth, Guntmar Lasnig sowie Katharina Hajos und Constanze Fischer. Die siebente Staffel wurde 2019/2020 in Wien und Umgebung gedreht.

Schnell ermittelt – Eberhard Bina (Montag, 9. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser und Patrick Seletzky sowie Johannes Silberschneider in einer Episodenrolle; Regie: Gerald Liegel

Nach dem Prozess gegen ihren Sohn Jan (Simon Morzé) ändert sich einiges im Leben von Angelika Schnell (Ursula Strauss). Sie wird aus dem Polizeidienst entlassen, und auch Franitschek (Wolf Bachofner) hält nichts mehr an seinem Arbeitsplatz. Doch während Franitschek sich in die Pension verabschiedet, steht Angelika ohne Job und ohne Einkommen auf der Straße. Da kommt Eberhard Bina (Johannes Silberschneider), den die beiden bei einem ihrer früheren Fälle kennengelernt haben, gerade recht. Bina meint, dass seine Freundin in großer Gefahr schwebt, und bittet Angelika und Franitschek darum, den „Fall“ zu übernehmen. Und so wird aus Chefinspektorin Schnell eine Privatermittlerin wider Willen.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Fluchtwelle (Montag, 9. Jänner, 21.10 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Charly Rabanser, Gerhard Greiner, Andreas Kiendl, Elena Uhlig, Barbara Wussow und Michael Ostrowski; Regie: Andreas Kopriva

Der Staudamm des Ilmer Sees ist geborsten und hat Dorf Ilm überflutet. Einige Bewohner/innen, darunter auch die vier Hobbykriminalistinnen, haben die Katastrophe jedoch überlebt. Für Julie Zirbner (Adele Neuhauser) ist eines klar: „Das kann kein Unfall gewesen sein“. Und sie soll Recht behalten. Die Ermittlungen führen zu einem Fall, dessen Ereignisse einige Jahrzehnte zurückliegen …

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit können alle Staffeln von „Schnell ermittelt“ sowie „Vier Frauen und ein Todesfall“ gestreamt werden.

