Kai Pflaume präsentiert „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 7. Jänner in ORF 1

Mit u. a. Tobias Moretti, Diana Amft, Christoph Maria Herbst, Bastian Schweinsteiger, Max Giesinger und zehn spannenden Duellen

Wien (OTS) - Zehn heiß umkämpfte Duelle präsentiert Moderator Kai Pflaume am Samstag, dem 7. Jänner 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe der ORF/ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt Tobias Moretti im „Rinderrassen-Duell“ gegen Lauritz (11) an, Antonia (12) aus Mauthausen stellt sich im „Schauspieler-Augen-Duell“ dem Schauspieler Christoph Maria Herbst und Camillo (8) aus Wien trifft im „Tierspuren-Duell“ auf Tierfilmer Andreas Kieling. Außerdem treten unter anderem Weltmeister Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović, die Schauspielerin Diana Amft, Sänger Max Giesinger, Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Schauspieler Heino Ferch gegen ihre kleinen Herausforderinnen und Herausforderer an.

Mehr zu den Duellen:

Das „Rinderrassen-Duell“: Lauritz (11) gegen Tobias Moretti

Wer kann anhand von Detailaufnahmen die richtige Kuhsorte benennen? Der elfjährige Lauritz fordert den Tiroler Schauspielstar Tobias Moretti zum „Rinderrassen-Duell“ heraus.

Das „Schauspieler-Augen-Duell“: Antonia (12) gegen Christoph Maria Herbst

Wer erkennt mehr Schauspielerinnen und Schauspieler nur an ihren Augen? Hat Schauspieler Christoph Maria Herbst den besseren Blick für seine Kolleginnen und Kollegen oder ist es Antonia (12) aus Mauthausen?

Das „Tierspuren-Duell“: Camillo (8) gegen Andreas Kieling Tierfilmer Andreas Kieling und der achtjährige Camillo aus Wien gehen in ihrem Zweikampf auf Spurensuche. Sie müssen möglichst viele Tiere an ihren Fuß- oder Hufspuren erkennen.

Das „Tennis-Trapez-Duell“: Daniel (12) & Katharina (11) gegen Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović

Daniel (12) und Katharina (11) sagen, dass sie in 60 Sekunden mehr Tennisbälle fangen können als Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović. Die ganz besondere Herausforderung dabei: Während eine/r die Bälle zuspielt, hängt die/der andere kopfüber am Trapez.

Das „Musikduell“: Theo (11) gegen Max Giesinger

Der elfjährige Theo ist begeisterter Schlagzeuger und fordert Sänger Max Giesinger heraus: Nur fünf Sekunden haben sie Zeit, um die Refrains deutscher Popsongs zu erkennen und den dazugehörigen Interpreten zu nennen.

Das „Tennis-Duell“: Karlotta (12) gegen Angelique Kerber

Das zwölfjährige Tennistalent Julia fordert die Wimbledon-Siegerin und ehemalige Nummer eins der WTA-Weltrangliste Angelique Kerber heraus. In 90 Sekunden müssen möglichst viele von einer Ballmaschine zugespielte Tennisbälle in das Trefferfeld an der T-Linie retourniert werden.

Das „Balancier-Duell“: Finya (13) gegen Heino Ferch

Beim „Balancier-Duell“ soll möglichst schnell der Hochparcours auf einer Balancierrolle laufend bewältigt werden. Hat Finya (13) oder Schauspieler Heino Ferch mehr Mut, besseres Körpergefühl und einen ausgeprägteren Gleichgewichtssinn?

Diese und drei weitere Duelle kleiner Talente gegen große Könner/innen gibt es bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am Samstag, dem 7. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at