„Bürgeranwalt“: Lärmhölle Wien-Oberlaa – was hat sich getan?

Am 7. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 2

„Bürgeranwalt" am Samstag, dem 7. Jänner 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2

Zu viel Wild im Wald?

Verbissene Triebe, abgeschälte und abgefegte Baumrinden – das findet man im Wald der Kärntnerin Brunhilde Marinz. Sie beklagt, dass seit Jahrzehnten der Wildbestand anwachsen würde, da zu wenig geschossen und zu viel gefüttert werde. Das Wild mache alle Bemühungen zunichte, einen gesunden Mischwald aufzubringen, die Behörden würden nur auf Symptombekämpfung setzen. Volksanwalt Walter Rosenkranz diskutiert mit Vertretern von Forstbehörde und Jägerschaft.

Lärmhölle Wien-Oberlaa – was hat sich getan?

Die sogenannte Tuning- und Roadrunner Szene hat die Verkehrsflächen rund um den Kurpark Oberlaa entdeckt. Als sich „Bürgeranwalt“ vor fünf Monaten zu Dreharbeiten angesagt hat, sind an die 200 Anrainerinnen und Anrainer gekommen, um dem ORF-Team den Leidensdruck zu schildern, der durch Raserei, Bedrohungen aller Art und Lärm entstanden ist. Welche Maßnahmen hat die Polizei nach Kritik der Volksanwaltschaft ergriffen?

Strafmandate aus Florenz – soll man Forderungen wegen angeblicher Verkehrsdelikte im Ausland zahlen?

Frau S. war im Juni mit ihrem Auto in Florenz. Im November bekam sie einen eingeschriebenen Brief ohne Absender aus den Niederlanden. Mit einer Strafverfügung aus Florenz über 68 Euro wegen Fahrens in einer Verbotszone. Derartige Schriftstücke würde er jetzt oft austragen, meinte der Briefträger. Weil ihr angedroht wurde, dass sich die Strafe bei Nichtzahlung binnen fünf Tagen auf ein Vielfaches erhöht, überwies sie die 68 Euro. War das richtig oder ist sie Betrügern aufgesessen? Eine Expertin vom ÖAMTC gibt im Studio Auskunft.

