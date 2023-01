AVISO: Tage der offenen Tür im sanierten Parlamentsgebäude am 14. und 15. Jänner 2023

Film- und Fototermine für Medienvertreter:innen

Wien (PK) - Am 14. und 15. Jänner öffnet das sanierte Parlamentsgebäude an zwei Tagen der offenen Tür jeweils von 10.00 bis 17.00 seine Tore für Besucher:innen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer und Parlamentsdirektor Harald Dossi laden nach über

fünfjährigen Sanierungsarbeiten erstmals dazu ein, das neu sanierte Parlament wieder zu entdecken oder ganz neu kennenzulernen.

Bei einem ausgedehnten Rundgang können sich Besucher:innen ein Bild vom sanierten Parlament machen. Die Runde führt etwa in den Nationalratssaal mit seiner neuen Glaskuppel, den neuen Sitzungssaal des Bundesrats und den Bundesversammlungssaal, wo Ende Jänner die Angelobung des Bundespräsidenten stattfinden wird. Die Amtsräume der Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat können besichtigt werden. In der Säulenhalle gibt es die Möglichkeit, mit Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen zusammenzutreffen.

Ein Highlight wird das komplett neu geschaffene Besucher:innenzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament" sein, mit dem das Parlament künftig noch mehr Bürger:innen ansprechen will. Auf 1.500 Quadratmetern direkt unter der Säulenhalle gelegen, gibt es Einblicke in die Geschichte der Demokratie in Österreich, informiert über den Werdegang von Gesetzen sowie die Abläufe im Parlament und thematisiert das Zusammenspiel von Demokratie und Medien. Zu entdecken gibt es auch die Parlamentsbibliothek mit der Ausstellung "Im Sprachraum der Demokratie" und das "Plenarium" unter der neu errichteten Glaskuppel des Parlaments.

Weitere Highlights der zweitägigen Wiedereröffnung bieten die Österreichische Post AG und die Münze Österreich AG. Ein speziell angefertigtes Philatelie-Set, das an den Tagen der offenen Tür im Parlament mit einem exklusiven Ersttagsstempel angeboten wird, und die Fünf-Euro-Demokratiemünze, gefertigt aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes, stehen zum Kauf bzw. zum Tausch zur Verfügung.

Tage der offenen Tür: Parlament verbindet.

Ort: Parlamentsgebäude

Zeit: 14. und 15. Jänner 2023, 10.00 bis 17.00 Uhr (letzter Einlass 16.00 Uhr)

Film- und Fototermine:

09.55 Uhr: Zerschneiden des Eröffnungsbandes vor dem Eingang am Zentralportikus durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs, Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und Parlamentsdirektor Harald Dossi





10.00 Uhr: Toröffnung und Empfang der ersten Besucher:innen durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs, Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und Parlamentsdirektor Harald Dossi

Medienvertreter:innen werden gebeten, sich unter medienservice @ parlament.gv.at anzumelden. Für Medienvertreter:innen steht an beiden Tagen ab 9.30 Uhr ein Welcome Desk beim Haupteingang zur Verfügung. (Schluss) keg

