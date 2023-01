Jänner-Programm im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights und Live-Veranstaltungen

St.Pölten (OTS) - Die Niederösterreich-Premiere von Adrian Goigingers „Der Fuchs“ über eine außergewöhnliche Freundschaft inmitten der von Angst und Entbehrungen geprägten Zeit des Zweiten Weltkriegs markiert einen der Höhepunkte des Jänner-Filmprogramms im Cinema Paradiso Baden. Am 13. Jänner sind dabei der Regisseur sowie Simon Morzé und Karl Markovics zu Gast. Ein Filmgespräch wird auch tags darauf, am 14. Jänner, geboten, wenn der Regisseur Fridolin Schönwiese und der Protagonist Gerald Alt die filmischen Porträts „It Works“ und „It Works II“ kommentieren.

Weitere Film-Highlights sind „Babylon“, Damien Chazelles Liebeserklärung an das Kino mit Margot Robbie und Brad Pitt, Martin McDonaghs „The Banshees of Inisherin“ mit Colin Farrell und Brendan Gleeson sowie „Oskars Kleid“ mit Florian David Fitz als Vater eines kleinen Sohns, der Lili genannt werden will. Im Vorfeld des Balls Royale der Stadt Baden, der am 21. Jänner unter dem Motto „Vive la France“ über die Bühne geht, stimmt das Cinema Paradiso Baden mit den Klassikern „Brust oder Keule“ (14. Jänner), „Chocolat“ (15. Jänner) und „Willkommen bei den Sch’tis“ (17. Jänner) sowie französischer Kulinarik auf den Abend ein.

Das „Film-Café“ wiederum serviert an den Montag-Nachmittagen wieder Kaffee und Kuchen – diesmal zu den Filmen „Der Gesang der Flusskrebse“ (9. Jänner), „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ (16. Jänner), „Ein Triumph“ (23. Jänner) und „Was man von hier aus sehen kann“ (30. Jänner). Ein spezielles Filmfrühstück wartet am 21. Jänner, wenn zum Film „Lemon Tree“ ein vegetarisches Frühstück des Weltladens Baden aufgewartet wird. „Film, Wein + Genuss“ schließlich kombiniert am 31. Jänner die Preview von „Der Geschmack der kleinen Dinge“ mit regionalen Schmankerln aus Krumbach und Weinen aus Mödling.

Das Live-Programm startet am 12. Jänner mit einer Lesung Dirk Stermanns aus seinem neuen Roman „Maksym“. „Die Nacht des Fado“ mit Sängerin Sara Paixão und dem Carlos Leitao Ensemble steht am 25. Jänner ganz im Zeichen des portugiesischen Blues. Dazu geben mutige Tagebuchschreiber beim „Tagebuch Slam“ am 26. Jänner wieder ihre Jugenderinnerungen live zum Besten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse