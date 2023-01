Nützlinge ziehen in den geförderten Wohnbau ein

LR Eichtinger: Initiative sorgt für noch mehr Klimaschutz und Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - Jährlich werden in Niederösterreich rund 4.000 Wohneinheiten im geförderten Wohnbau bezogen. Seit diesem Jahr bekennen sich auch alle gemeinnützigen Bauvereinigungen bei der Pflege ihrer Grünflächen zu den Kriterien von „Natur im Garten“. Zusätzlich sind bei Schlüsselübergaben 100 neue Nützlingshotels überreicht und 80 Jungbäume gesetzt worden.

„Wenn unsere Landsleute in ihre eigenen, neuen vier Wände einziehen, werden sie auch über die Bedeutung des ökologischen Gartelns informiert,“ betont Landesrat Martin Eichtinger. So werden praktische Einstiegshilfen fürs Garteln vermittelt und sichtbar ein Nützlingshotel und ein neuer, standortgerechter Jungbaum für jede neue Wohnhausanlage gespendet. „Die Steigerung der Artenvielfalt führt zu mehr Lebensqualität vor der eigenen Haustüre. Wir unterstützen daher aktiv den Klimaschutz in Niederösterreich“, so Eichtinger.

Bisher sind durch Dach- und Fassadenbegrünung, Versickerungsflächen oder klimafitte Parkplätze bereits zahlreiche nachhaltige Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt gesetzt worden. Grünflächen sind ein wichtiger Teil von Biotopverbundsystemen und damit wesentliche Trittsteine zur Erhaltung der Artenvielfalt. Das Mikroklima wird mit Bäumen, Sträuchern und Staudenbeeten, mit der Forcierung von Begrünungen von Dächern, Terrassen und Fassaden und mit der Schaffung von Versickerungsflächen positiv beeinflusst. Negative Folgen des Klimawandels wie Starkregenereignisse und Hitzetage sollen damit abgemildert werden.

Weitere Informationen gibt es bei „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

