„Deine Stadt. Dein Weg“: Wiens 1. Mobilitätsbildungsprogramm für Mittelschulen startet!

Jetzt gratis Mobilitätspaket für den Unterricht bestellen!

Wien (OTS) - Nach den erfolgreichen Mobilitätsprogrammen für Kindergärten und Volksschulen, gibt es in Wien ab dem neuen Jahr mit „Deine Stadt. Dein Weg“ erstmals ein Bildungsprogramm zum Thema Mobilität für 10-12-Jährige, also für die 5. und 6. Schulstufe! „Ab diesem Alter sind Kinder in der Stadt zunehmend selbstständig unterwegs. Es ist daher wichtig, auch in dieser Gruppe die Mobilitätsbildung altersgerecht und anhand von interessanten Themen voranzutreiben. Ich freue mich, dass die Expert*innen der Mobilitätsagentur Wien gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern ein tolles Mobilitätsbildungsprogramm erarbeitet haben, das Kindern und Jugendlichen den Weg zu Gesundheit, Klimaschutz und Sicherheit im Verkehr auf für sie spannende Weise vermittelt!“, betont Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Die Mobilitätspakete sind kostenfrei und können von Pädagog*innen ab sofort bestellt werden.

Das Programm wurde speziell für die Sekundarstufe 1 – also für die Mittelschule, die Unterstufe im Gymnasium bzw. die Sonderschule – entwickelt. „In diesem Alter machen Kinder große Entwicklungsschritte und beginnen, ihr Umfeld anders wahrzunehmen und vermehrt kritisch zu hinterfragen. Auch die Frage, wie wir uns in der Stadt fortbewegen, zählt dazu. Ich freue mich, dass die Stadt die jungen Menschen bei dieser Entwicklung unterstützt!“, sagt Martin Blum, Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien.

Unterrichtsideen, Challenges und Workshops

Das Mobilitätsbildungsprogramm „Deine Stadt. Dein Weg“ kann von Pädagog*innen gratis auf www.deinestadtdeinweg.at bestellt werden und wird einige Tage später direkt an die Schule geliefert. Das Mobilitätspaket enthält Materialien für 15 Unterrichtsideen mit passenden Aufgaben und Challenges, die die Kinder und Jugendlichen bewältigen müssen. Auf der Website www.deinestadtdeinweg.at finden sich außerdem zahlreiche weitere Ideen und vertiefende Informationen zu den Themen Gesundheit, Klimaschutz und Sicherheit. Das Programm wurde so entwickelt, dass es in jedem Unterrichtsfach umgesetzt werden kann. Nach der Arbeit mit „Deine Stadt. Dein Weg“ hat die Klasse die Möglichkeit, einen gratis Workshop zu buchen. Diese Workshops werden von der Mobilitätsagentur Wien selbst oder von Projektpartner*innen wie dem KfV, den Wiener Linien, WIENXTRA, den Büchereien Wien sowie dem ÖAMTC umgesetzt.

Nach Kindergarten und Volksschule nun Sekundarstufe 1

Die Mobilitätsagentur der Stadt arbeitet seit mehreren Jahren an unterschiedlichen Mobilitätsbildungsprogrammen für Wien. Das nun entwickelte erste Programm für die 5. und 6. Schulstufe schließt nahtlos an die Mobilitätsbox für Kindergärten und das Mobilitätsprogramm „Die Stadt & Du“ für Volksschulen an. „Für die abgestimmten Mobilitätsbildungsprogramme und deren Elemente hat die Mobilitätsagentur schon zahlreiche Preise gewonnen. Viele Städte und Regionen im In- und Ausland wollen diese Bildungsprogramme und die Expertise daraus übernehmen. Die Stadt ist hier Vorreiterin“, sagt Martin Blum.

Weitere Infos unter: www.deinestadtdeinweg.at

