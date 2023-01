Neue Ausstellung und aktuelles Vermittlungsprogramm in St. Pölten

„Nascosto“ im Kunst:Werk und „Stunde der Wintervögel“ im Haus für Natur

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 5. Jänner, wird um 18.30 Uhr im Kunst:Werk St. Pölten „Nascosto“, ein Text- und Bildprojekt von Renate Kienzl und Hermann F. Fischl, eröffnet: Der Fotograf hat dafür u. a. die Gedanken der Autorin über das Fastentuch von Florian Nährer, das 2022 vor dem Osterfest den Altar des St. Pöltner Doms verdeckte, visualisiert. Ausstellungsdauer: bis 15. Jänner, jeweils Mittwoch bis Freitag von 16 bis 18.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr. Nähere Informationen beim St. Pöltner Künstlerbund unter 0676/4552570, e-mail office @ stpoeltnerkuenstlerbund.at und www.stpoeltnerkuenstlerbund.at.

Am Freitag, 6. Jänner, startet die Wintervogelzählung von BirdLife Österreich, das Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten unterstützt die „Stunde der Wintervögel“ und bietet - am Freitag, 6., und Sonntag, 8. Jänner, jeweils ab 10 Uhr sowie am Samstag, 7. Jänner, ab 11 Uhr - eine gemeinsame Vogelzählung im Museumsgarten mit Unterstützung des Naturvermittlungspersonals an. Als Dankeschön für die Teilnahme an diesem „Citizen Science Projekt“ wartet am Freitag, 6., und Sonntag, 8. Jänner, jeweils ab 11 Uhr sowie am Samstag, 7. Jänner, ab 13 Uhr eine kostenlose Führung durch die aktuelle, zum Thema passende Sonderausstellung „Wildnis Stadt“. Treffpunkt ist jeweils die Terrasse im Museumsgarten; nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at bzw. www.birdlife.at/page/stunde-der-wintervoegel.

