Donaustädter Bezirksmuseum ab Sonntag wieder offen

Wien (OTS/RK) - Die jährliche „Weihnachtspause“ des Bezirksmuseums Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, im Alten Feuerwehrhaus) endet am Samstag, 7. Jänner. Ab Sonntag, 8. Jänner, nehmen die Bezirkshistoriker*innen den Museumsbetrieb wieder auf. Jeweils am Sonntag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr sind die Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Donaustadt sowie eine temporäre Schau mit dem Titel „8 Bit plus - Spielkonsolen von einst und heute“ bei freiem Eintritt zu sehen. Die fixe Schau beleuchtet mit Fotos, Schriften und Objekten verschiedene bezirksbezogene Schwerpunkte (Schiffsmühlen, Rudersport, Gärtnereien, etc.). Mit 30 Exponaten („Atari 2600“, „Philips G 7000“, u.v.a.) und 14 Tafeln dokumentiert die Sonder-Ausstellung bis Sonntag, 12. Februar, langjährige Entwicklungen im Bereich „Spielkonsolen“. Weitere Informationen: Telefon 203 21 26 (Kustodin Friederike Just) und E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen ersuchen das Publikum um Beachtung der geltenden Corona-Vorschriften. Ferner bittet die Museumsmannschaft die Besucher*innen um die Verwendung eigener FFP2-Schutzmasken. Spenden sind stets willkommen. Geschlossen bleiben die Schauräume an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Internet-Präsentation des Museums: www.bezirksmuseum.at.

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

