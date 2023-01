ORF-III-Wochen-Highlights: Wiedereröffnung des Parlaments, neue Heimatdokus und „Die verkaufte Braut“ aus der Oper Graz

Von 9. bis 15. Jänner 2023

Wien (OTS) - Wiedereröffnung des renovierten Parlaments

Anlässlich der Neueröffnung des Hohen Hauses bietet ORF III einen besonderen Einblick in das frisch renovierte Gebäude. Zwei Tage bevor das Parlament wieder seine Tore öffnet, zeigt die „Erbe Österreich“-Premiere „Ein Ringstraßenbau in neuem Glanz – das wiedereröffnete Parlament“ (20.15 Uhr) am Dienstag, dem 10. Jänner 2023, die baulichen Raffinessen des Hauses. Gestalterin Birgit Mosser erzählt von den umfassenden Umbauten im Zuge der Modernisierung des Gebäudes.

Zwei Tage nach der Wiedereröffnung des Parlamentsgebäudes, am Samstag, dem 14. Jänner, tauchen zwei neue „zeit.geschichte“-Dokumentationen tiefer in die Historie des Hohen Hauses ein. „Säule der Demokratie – Geschichte des österreichischen Parlaments“ (20.15 Uhr) blickt auf die Vergangenheit dieser zentralen demokratischen Institution zurück. Zu Wort kommen u.a. der Historiker Hannes Leidinger und die Politiker/innen Heinz Fischer, Josef Cap, Peter Pilz, Wolfgang Sobotka, Doris Bures und Norbert Hofer. Anschließend gibt „Vorsitz im Hohen Haus – Die PräsidentInnen des Nationalrats“ (21.05 Uhr) Einblick in die Aufgaben des zweithöchsten Amtes der Republik. Ob Fristenlösung, Zwentendorf oder Hainburg – die Präsidentinnen und Präsidenten führen den Vorsitz bei allen Debatten der parlamentarischen Demokratie.

Neues „ORF III Aktuell“ Studio

„ORF III Aktuell“ startet am Montag, dem 9. Jänner, in ein neues Sendejahr. Das rundumerneuerte Studio setzt einen stärkeren Fokus auf Diskussionen, Konfrontationen und Aktualität. Zusätzlich soll den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Orientierung über die Inhalte der vormittäglichen Livestrecke mit größerer Gewichtung auf die Mittagsstunde geboten werden. Christine Mayer-Bohusch kehrt aus der Karenz zurück und verstärkt das Moderationsteam.

„ORF III Themenmontag“ zum Thema Ernährung

Der „ORF III Themenmontag“ zeigt am Montag, dem 9. Jänner, drei Neuproduktionen: Im Hauptabend geht der Medizinjournalist Bernhard Hain in „Die Kalorien-Lüge“ (20.15 Uhr) der Frage nach, worauf es im Kampf um die Kilos ankommt. Gemeinsam mit Fachleuten erklärt er die wahren Zusammenhänge rund um menschliche Energiebilanzen. Weitere Ernährungsmythen werden in der Premiere „Die Tricks der Diätindustrie“ (21.05 Uhr) aufgedeckt. Denn Schlankmacher und Nahrungsergänzungsmittel sind oft nicht nur teurer, sondern auch ungesünder als Gemüse und Co. Außerdem machen zwei Testpersonen in „Superstoff Fett – Wie viel Körperfett ist ideal?“ (21.55 Uhr) einen Gesundheitscheck. Dabei versuchen die beiden ihre Fettdepots mit Ernährungstipps und Fitness-Programm zum Schmelzen zu bringen.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 11. Jänner, begibt sich ORF III auf einen Streifzug durch Österreichs winterliche Landschaften. Die neue „Heimat Österreich“-Dokumentation „Durch den Pinzgau – Vom Rauriser Tal zum Hochkönig“ (20.15 Uhr) porträtiert die Bergdörfer und ihre Einwohner/innen in einem verschneiten Winter, wie er im Buche steht. Anschließend sind zwei „Landleben“-Neuproduktionen zu sehen: „Im Bergdorf Mitteregg“ (21.05 Uhr) leben 20 Menschen auf über 1.300 Metern Seehöhe. Die winterliche Besonnenheit wird lediglich vom Treiben des Skitourismus im Umland unterbrochen. Der „Winter in Wagrain und Kleinarl“ (21.55 Uhr) bedeutet für die ansässigen Bergbauern – trotz Verantwortung für Hof und Tier – eine Phase der Ruhe. Zu sehen sind traditionelle Arbeitsmethoden, wie sie schon seit Generation üblich sind.

Am Donnerstag, dem 12. Jänner, präsentiert ORF III die „Land der Berge“-Neuproduktion „Der Dachstein – Ansichten vom Ewigen Eis“ (20.15 Uhr). Der Dachsteingletscher ist seit vielen Jahren ein Indikator für den Klimawandel. Anhand von alten Skizzen, Aquarellen und Fotografien wird die dramatische Erwärmung in der Region veranschaulicht.

Influenza in „MERYN am Montag“ sowie Gesicht und Stimme in „treffpunkt medizin“

In der Sendeleiste „MERYN am Montag“ am 9. Jänner besprechen Siegfried Meryn und die Virologin Monika Redlberger-Fritz um 18.40 Uhr, wie man die Symptome einer Grippe deuten und bekämpfen kann. Während ein grippaler Infekt meist glimpflich verläuft, kann die Influenza durchaus schwerwiegende Komplikationen hervorrufen.

Im Rahmen des Magazins „treffpunkt medizin“ am Mittwoch, dem 11. Jänner, stehen zwei neue Reportagen auf dem Programm. „Unsere Augen – wie wir die Welt sehen“ (22.30 Uhr) erklärt anhand von Kameras unseren Sehsinn und die Folgen einer Beeinträchtigung. Danach folgt „Die Magie von Gesicht und Stimme“ (23.20 Uhr) – Menschen sind Experten darin, subtile Botschaften in der Mimik und im Ton des Gegenübers zu erkennen. In Sekundenbruchteilen bildet unser Gehirn Meinungen über unsere Mitmenschen.

„Kabarett im Turm“ mit Heinz Marecek und 60. Geburtstag von Gerold Rudle

In der „Donnerstag Nacht“ am 12. Jänner überzeugt Publikumsliebling Heinz Marecek mit der Premiere von seinem Programm „Das ist ein Theater!“ (21.55 Uhr) in „Kabarett im Turm“. Danach feiert ORF III den Kleinkunststar Gerold Rudle und zeigt „Die besten Momente zum 60. Geburtstag“ (22.55 Uhr). Gemeinsam mit seiner Ehefrau und Schauspielerin Monica Weinzettl sorgt Gerold Rudle abschließend in „Weinzettl & Rudle: Träum weiter“ (23.45 Uhr) und „Rudle & Weinzettl:

Paaranoia“ (0.45 Uhr) für eine unterhaltsame Nacht.

Kulturelle Highlights: „ORF-III-Künstlergespräche“ mit Peter Kraus, „Flight to Nowhere“ und „Aus der Oper Graz: Die verkaufte Braut“

Am Donnerstag, dem 12. Jänner, lädt „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr zu einer neuen Folge der „ORF-III-Künstlergespräche“. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr unterhält sich mit Sänger Peter Kraus über Karriere und Privatleben.

Im Rahmen von „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ am Sonntag, dem 15. Jänner, zeigt ORF III den satirischen Kurzfilm „Flight to Nowhere“ (8.25 Uhr) von Katharina Rabl. Der Titel geht auf das Pandemiejahr 2020 zurück, als Fluglinien stundenlange Inlands-Panoramaflüge angeboten haben – sogenannte „Flüge ins Nirgendwo“. Im Hauptabend steht ein besonderes Highlight auf dem Spielplan: „Aus der Oper Graz: Die verkaufte Braut“ (20.15 Uhr) ist eine „Erlebnis Bühne“-Neuproduktion. Die Protagonistin Marie soll auf Wunsch ihres Vaters den einfältigen, aber reichen Wenzel heiraten. Adriana Altaras inszeniert das Werk, Dirigent Roland Kluttig übernimmt die Leitung der Grazer Philharmoniker.

