Neue Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ ab 8. Jänner in ORF 2

Mit Harry Prünster in den Naturpark Dobratsch, nach Bad Kleinkirchheim, in die Nockberge, nach Altenmarkt, auf den Hochkönig und nach Lech

Wien (OTS) - Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher ab Sonntag, dem 8. Jänner 2023, in neuen Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 wieder mit auf die Reise durch Österreich – zum Auftakt in den winterlichen Naturpark Dobratsch.

Es ist Zeit für Treffen mit interessanten Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben. Auch ist genug Zeit, bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab. Den Auftakt macht am 8. Jänner der Naturpark Dobratsch. Am 15. Jänner macht Harry Prünster Station in Bad Kleinkirchheim, am 22. Jänner ist er in den Nockbergen unterwegs, am 5. Februar besucht er Altenmarkt, am 12. Februar steht ein Stopp am Hochkönig auf dem Programm und am 19. Februar ein Ausflug nach Lech.

„Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Naturpark Dobratsch“ am 8. Jänner um 16.00 Uhr in ORF 2

Harry Prünster ist in dieser Folge auf Besuch im Naturpark Dobratsch. Mit seinem ersten Gesprächsgast, dem Naturpark-Ranger Julian Kogler, unternimmt der Moderator eine ausgiebige Skitour, bevor er Pistenraupenfahrer Mario Feldbaumer trifft, der von seiner Arbeit im einst größten Skigebiet Kärntens erzählt, welches vor mehr als 20 Jahren zum Naturpark wurde. Danach besucht Harry Prünster Wetterwart Robert Jonach an seinem Arbeitsplatz am Gipfel des Dobratsch. Der Wetterbeobachter ist in der einzigen Wetterstation Kärntens, die rund um die Uhr besetzt ist, tätig und berichtet aus seinem Arbeitsalltag. Zum Abschluss seines Aufenthaltes im Naturpark Dobratsch lässt der Moderator den Tag bei einer von Naturpark-Rangerin Birgit Pichorner geführten Schneeschuh-Winterwanderung ausklingen und erfährt dabei Wissenswertes über Flora und Fauna in dem Gebiet.

Die einzelnen Ausgaben im Überblick, jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2:

8. Jänner: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Naturpark Dobratsch“

15. Jänner: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Bad Kleinkirchheim“

22. Jänner: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in den Nockbergen“

5. Februar: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Altenmarkt“

12. Februar: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch am Hochkönig“

19. Februar: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Lech“

