Medaillenregen für Imkerschule Warth in der Buckligen Welt

LR Teschl-Hofmeister: ,Goldene Honigwabe´, achtmal Gold und zweimal Silber zeigen die hohe Qualität der Imkerschule Warth

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Imkerschule Warth holte bei der Bio-Messe in Wieselburg mit der „Goldenen Honigwabe“ in der Kategorie Lindenblütenhonig die höchste nationale Auszeichnung. Als Draufgabe gab es noch achtmal Gold und zweimal Silber für verschiedene Bio-Honig-Sorten, wie Wald-, Blüten- und Akazienhonig, aus der Buckligen Welt.

„Mit ihrer jahrelangen Erfahrung und fachkundigen Arbeit zeigt die Imkerschule Warth einmal mehr, dass sie an der Spitze der österreichischen Imkerei steht. Die zahlreichen Auszeichnungen bestätigen die hohe Kompetenz in der biologischen Bienenhaltung“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die herzlich zu den Prämierungen gratuliert. Besonders erfreulich ist, dass auch der Honig der Bienenvölker am Dach des St. Pöltner Regierungsviertels, die von der Imkerschule Warth betreut werden, mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde“, so Teschl-Hofmeister.

„Auf den wahren Medaillenregen sind wir besonders stolz, denn der Bewerb fand unter österreichweiter Beteiligung statt und dementsprechend stark war die Konkurrenz. Zudem ist dies unser bislang bestes Ergebnis bei der Messe in Wieselburg“, betont Karl Stückler, Leiter der Imkerschule Warth. „Besonderer Dank gilt den beiden Imkermeistern Wolfgang Oberrisser und Alois Spanblöchl, welche die rund 180 Bienenvölker der Imkerschule Warth professionell betreuen. Mit ihrer Fachkompetenz und Erfahrung führen sie die Bienen gesund durch das Jahr, was die Grundlage für die Erzeugung von hochwertigem Honig ist“, so Stückler.

Der Warther Qualitätshonig wird im Ab-Hof-Laden der Fachschule Warth werktags zu den Bürozeiten von 8.00 bis 12.00 Uhr verkauft.

Weitere Informationen: Mag. (FH) Dieter Kraus, Büro Landesrätin Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Tel.:

02742/9005/12655, Mobil: 0676/812 12655, Fax: 02742/9005/12650;

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse