Erste Bilanz der neuen Transportradförderung zeigt: Angebot der Stadt wird von Wiener*innen gerne angenommen!

Seit Start im Herbst bereits 116 Förderzusagen erteilt - Auch Grätzlrad-Flotte wird ausgeweitet

Wien (OTS) - Wer in Wien klimafreundlich unterwegs sein möchte, bekommt dafür seit Oktober 2022 zusätzliche Unterstützung durch die Stadt. Für alle Wiener*innen besteht die Möglichkeit, sich ein Transportrad fördern zu lassen – mit bis zu 1.000 Euro! Ein Angebot, das sehr gut angenommen wird, freut sich Mobilitätsstadträtin Ulli Sima: „Bereits 116 Förderzusagen und weitere 238 Anträge zeigen, wie richtig es war, diese neue Förderung für Private zu starten. Das Angebot ist eine tolle Unterstützung für alle Wiener*innen, klimafreundlich in der Stadt unterwegs zu sein.“ Mit den bisherigen 116 Förderzusagen wurde eine Summe von mehr als 112.000 Euro an Unterstützung gewährt.

Finanzielle Unterstützung für klimafreundliche Mobilität

Alle Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Wien haben Möglichkeit auf eine Förderung. Maximal werden 50 Prozent des Kaufpreises bis zu einer Höhe von 800 Euro refundiert. Handelt es sich um ein Lastenfahrrad mit Elektromotor erhöht sich die Fördersumme auf maximal 1.000 Euro. Mit der neuen Förderung wird diesmal auch die Anschaffung von Spezialfahrrädern für den Transport von Personen im Rollstuhl unterstützt.

Die Förderung gilt für neu gekaufte Transportfahrräder und rückwirkend. Transportfahrräder die ab 1. März 2022 gekauft wurden, können zur Förderung eingereicht werden. Die Transportfahrradförderung der Stadt Wien für Privatpersonen soll bis Ende 2026 laufen. Die Förderungen können auf der Website www.fahrradwien.at beantragt werden.

Auch sieben neue Grätzlräder kommen

„Wer sich nicht gleich ein Transportrad anschaffen möchte, hat mit dem Leihsystem ‚Grätzlrad Wien‘ die Möglichkeit, eines gratis auszuleihen. Die Flotte der Grätzlräder wird mit der neuen Förderung ebenfalls vergrößert. Sieben zusätzliche Transporträder sollen bald im System sein. Dann können die Wiener*innen aus über 30 gratis Grätzlrädern wählen und diese ausleihen“, erklärt Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien.

Menschen in den Außenbezirken leben klimafreundlich

Eine Auswertung der Förderanträge zeigt, dass bislang 80 Männer und 36 Frauen eine Förderung beantragt haben. 70 davon von Menschen, die in Außenbezirken leben, 46 von Bewohner*innen der inneren Bezirke. 102 der 116 geförderten Transportfahrräder haben einen Elektromotor.

