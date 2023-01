Neue Musikshow am Nachmittag:

"Music Drive In" startet am 30. Januar bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) - Bei diesem Drive In erhält man weder Burger noch Pommes - dafür gibt es eine ordentliche Portion Musik auf die Ohren. Wer hier vorfährt, darf sich am Schalter einen Song wünschen. Und stößt dann auf die unterhaltsame Jury aus Guildo Horn, Loona und Prince Damien. "Music Drive In" startet am 30. Januar bei RTLZWEI und läuft montags bis freitags um 17:05 Uhr.

Guildo Horn, Loona und Prince Damien bilden die Jury

Deutschlands erster Karaoke Drive In

Ab Montag, 30. Januar, Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

"Guten Tag, einmal Adele bitte mit `Rolling In The Deep`." So oder so ähnlich lauten die Bestellungen, die beim ersten Music Drive In Deutschlands aufgegeben werden. Lieblingssong bestellen und los geht's: Hier wird das eigene Auto zur Bühne.

Die dreiköpfige Jury, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten vorfahren, besteht aus Unterhaltungslegende und Musikexperte Guildo Horn, der mehrfachen Echo-Gewinnerin Loona und DSDS-Gewinner Prince Damien. Sie erwartet eine bunte und höchst unterhaltsame Mischung: Ein Wrestling Pärchen mit Disneyzauber, selbstbewusste Freizeit-Rapper oder eine Country-Liveband - im "Music Drive In" ist alles möglich.

Guildo, Loona und Prince Damien kommen aus dem Staunen nicht heraus, denn dieser Drive In bietet eine Menge Spaß und Unterhaltung. Die Kandidatinnen und Kandidaten bringen eigene Instrumente mit, fahren in aufwendigen Kostümen vor oder haben sich ganz spezielle Performances überlegt. Der Drive In im Ruhrpott zieht Musikbegeisterte aus dem ganzen Land an und ihre Darbietungen sind so unterschiedlich wie die verschiedenen Genres. Sogar ein bekannter Realitystar gibt einen Song zum Besten.

Doch nur für die Sängerinnen und Sänger, die alle drei Jury-Mitglieder überzeugen, öffnen sich auch alle drei Schranken zum Gewinnerparkplatz. Hier liegen fünf Autoschlüssel bereit und die Auserwählten müssen sich entscheiden: Welches Auto möchten sie öffnen? In jedem Kofferraum befindet sich ein Geldbetrag zwischen 100 und 1.000 Euro. Hier ist ein glückliches Händchen gefragt!

Die erste von 15 Episoden "Music Drive In" ist am Montag, 30. Januar, um 17:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Das Format läuft von Montag bis Freitag, alle Folgen sind jeweils sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar. "Music Drive In" wird von Seo Entertainment produziert.

