Zufahrt Bahnhof Schönfeld-Lassee: Mehrzweckstreifen offiziell seiner Bestimmung übergeben

LR Schleritzko: Niederösterreich treibt Radwegeausbau voran

St. Pölten (OTS) - Die Marktgemeinde Lassee hat in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich einen Anschluss der Radwegverbindung von Schönfeld bis zum Bahnhof Schönfeld-Lassee bzw. in weiterer Folge bis zum Ortszentrum Lassee geschaffen. Mit Kosten von rund 110.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land und 30 Prozent von der Marktgemeinde Lassee getragen werden, setzte die Firma Leyrer+Graf die Arbeiten in einer Bauzeit von rund zwei Wochen um.

Landesrat Ludwig Schleritzko übergab kürzlich den neuen Mehrzweckstreifen im Gemeindegebiet von Lassee offiziell seiner Bestimmung und betonte: „Die Mobilitätsoffensive für den Bau von Radwegen in Niederösterreich erfreut sich bei den Gemeinden großer Beliebtheit. Die Förderung ist ein wichtiger Schritt für eine klimafreundliche Entwicklung unseres Landes und erhöht gleichzeitig die Verkehrssicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer.“ Die neue Verbindung dient auch als Zu- und Abfahrt zur Park & Ride Anlage des Bahnhofes.

Der Mehrzweckstreifen beginnt im Norden bei der Abzweigung von der Landesstraße L 4, verläuft Richtung Süden und endet nach einer Ausbaulänge von rund 630 Metern beim Bahnhof Schönfeld-Lassee. Für den Bau des Mehrzweckstreifens wurde ein bestehender Feldweg herangezogen und mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau ausgestattet. Der Querschnitt wurde so ausgeführt, dass die Kernfahrbahn eine Breite von drei Metern aufweist und beidseitig ein 1,25 Meter breiter Mehrzweckstreifen angeordnet wurde. Die erforderliche Markierung wird aufgebracht, sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse